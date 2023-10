Skrivnostno pred Nobelovo nagrado za literaturo: znan ali neznan avtor?

Negotovost pred razglasitvijo nagrajenca ali nagrajenke

Literarni svet k četrtku pogleduje z negotovostjo, ta pa je vedno del Nobelovih nagrad. Včasih se ob razglasitvi Nobelove nagrade za književnost pojavi ime, čigar delo je tudi za strokovnjake povsem novo ozemlje, včasih Švedska akademija izbere osebnosti, kot je glasbenik Bob Dylan, ki do tedaj niso bili povezani s svetovno literaturo. Včasih pa Nobelovo nagrado prejmejo pisci, ki bi si jo po mnenju kritikov že zdavnaj zaslužili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kako bo tokrat, bo znano po 13. uri, ko bo stalni tajnik akademije Mats Malm v stavbi v starem mestnem delu Stockholma prebral ime letošnjega nagrajenca. Kdo je med nominiranci, pa bo po Nobelovi tradiciji ostalo skrivnost še nadaljnjih 50 let.

Pred razglasitvijo tudi vsakokratna ugibanja

Bolj ko se bliža podelitev, več je ugibanj, kdo bi lahko bil na vrsti tokrat. Na stavnicah se vedno pojavlja več imen. Po eni strani so na njih tisti svetovno znani literati, kot sta kanadski avtorici Anne Carson in Margaret Atwood ter japonski pisatelj Haruki Murakami, ki že leta sodijo med favorite. Eden od ponudnikov stavnic pa je tokrat največ možnosti namenil kitajski avtorici Can Xue, norveškemu pisatelju Jonu Fosseju in avstralskemu literatu Geraldu Murnanu.

Poznavalci znova omenjajo Američana Thomasa Pynchona, ki ni le izjemen predstavnik ameriškega postmodernizma, ampak že od začetka tudi "zeleni avtor", saj je pri nekaterih okoljskih temah pred časom.