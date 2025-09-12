Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Skrušeni Vance ob Kirkovi krsti: Bil je moj pravi prijatelj

Phoenix, 12. 09. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
3

Letalo Air Force Two je krsto Charlieja Kirka pripeljalo v njegovo domačo zvezno državo Arizono. Iz letala so izstopili vidno užaloščeni in v črno odeti podpredsednik J.D. Vance, njegova žena Usha in Kirkova vdova Erika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko je skupina uniformiranih vojakov nalagala krsto na letalo, je JD Vance, vidno pretresen, držal roko na krsti Charlija Kirka.

Vance je na družbenih omrežjih zapisal, da se je njegov odnos s Kirkom začel pred nekaj leti, potem ko je nastopil v oddaji Tuckerja Carlsona na Fox News. Vance je Kirka opisal kot pravega prijatelja.

Kirk je bil umorjen med dogodkom na kampusu Univerze Utah Valley v Oremu. Krogla ga je med govorom zadela v vrat. 

Charlie Kirk je bil ustanovitelj konservativne mladinske aktivistične organizacije Turning Point USA in tesen zaveznik predsednika Donalda Trumpa.

Preberi še FBI objavil fotografiji osebe, ki jo iščejo v povezavi z umorom Kirka


jd vance charlie kirk krsta
Naslednji članek

Lov na morilca: po fotografijah objavili še videoposnetke

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
McChiavelli
12. 09. 2025 08.48
Je JD Vance skrušen tudi ob pogledu na umorjene palestinske otroke?
ODGOVORI
0 0
SpamEx
12. 09. 2025 08.43
Ne vem no tole je bolj simbolično držal. Sem se spomnil na Jima Carreya kako se nosi krsto
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256