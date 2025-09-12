Skrušeni Vance ob Kirkovi krsti: Bil je moj pravi prijatelj

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem ko je skupina uniformiranih vojakov nalagala krsto na letalo, je JD Vance, vidno pretresen, držal roko na krsti Charlija Kirka.

Vance je na družbenih omrežjih zapisal, da se je njegov odnos s Kirkom začel pred nekaj leti, potem ko je nastopil v oddaji Tuckerja Carlsona na Fox News. Vance je Kirka opisal kot pravega prijatelja.

Kirk je bil umorjen med dogodkom na kampusu Univerze Utah Valley v Oremu. Krogla ga je med govorom zadela v vrat.

Charlie Kirk je bil ustanovitelj konservativne mladinske aktivistične organizacije Turning Point USA in tesen zaveznik predsednika Donalda Trumpa.