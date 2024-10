Skulpture povzročile val ogorčenja: 'Tukaj mimo hodijo otroci'

Indijanski totemi sredi Pulja so lesene skulpture, ki med drugim prikazujejo tudi moški in ženski spolni organ, mnogi pa že dvigujejo obrvi. "To je povsem neprimerno, mimo hodijo otroci", so zgroženi številni domačini in turisti. Mnogim je to le smešno, nekateri pa zagovarjajo ustvarjalce: to je umetnost, njena vloga je tudi provokacija. In kaj pravi avtor?