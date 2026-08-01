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Skupaj padla v Donavo in še naprej vozila oba

Dunaj, 01. 08. 2026 20.33 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
T.H.
Skupaj s Cesarskim mostom je v Donavo padel tudi avtobus

Ob petih zjutraj pred 50 leti je na Dunaju tako zabobnelo, da je seizmološka postaja to zaznala kot potresni sunek. A ni bil potres, pač pa se je zrušil znameniti most čez Donavo in s seboj potegnil tudi dve vozili. Nesreča se je za 22-letnika za volanom avtomobila končala tragično, voznik avtobusa pa se je skupaj s svojim rdečim zgibnim vozilom zapisal v zgodovino, njuno zgodbo Dunajčani tudi po pol stoletja še vedno pripovedujejo.

Na današnji dan pred petimi desetletji je Dunajčane pretresla huda nesreča: 1. avgusta 1976 se je zrušil znameniti Cesarski most (Reichsbrücke), pomembna prometna žila v mestu. Vsak dan je most prečkalo na tisoče vozil in le datum ter ura nesreče sta pripomogla k temu, da ni bil krvni davek še veliko višji.

Dunajski mestni avtobus v Donavi, 1. avgust 1976
Dunajski mestni avtobus v Donavi, 1. avgust 1976
FOTO: AP

Konstrukcija se je namreč zrušila v Donavo v nedeljo še pred peto uro zjutraj, ko so bile ulice avstrijske prestolnice še opustele. Vseeno pa most ni bil povsem prazen, zrušena konstrukcija je s seboj v globino spustila avtomobil in mestni avtobus na liniji 26A.

Mladi voznik avtomobila je umrl, voznika avtobusa pa so rešili nepoškodovanega. Čeprav je tudi njegovo vozilo padlo v reko, se ni potopilo, temveč je obstalo v vodi na ruševinah mostu. Rdeče-beli zgibni avtobus je nekaj dni ostal v Donavi, preden so ga uspeli dvigniti z žerjavom.

Kot poroča avstrijska državna televizija ORF, jo je 12-tonski avtobus vseeno odnesel praktično nepoškodovan, razbit je bil le njegov sprednji del. Ko so ga popravili, so ga vrnili v redno obratovanje in po dunajskih ulicah je vozil vse do leta 1989, nato pa dobil zaslužen prostor v Remizi, mestnem prometnem muzeju.

V redno službo se je hitro vrnil tudi voznik, takrat 49-letni Emmerich Volcamsek, ki je nato za volanom ostal še dolgo, pišejo pri Vienna.at. Dodajajo, da je bilo veliko naključje, da je avtobus ravno takrat prečkal most Reichsbrücke, saj ta takrat ni bil del njegove redne linije. Volcamsek je namreč zamujal v svojo izmeno in je zato iz garaže ubral bližnjico.

Preiskava je pokazala, da je šlo za napako pri gradnji stebra na levem bregu Donave. Uporabljen je bil neustrezen material, ki je omogočal prodiranje vode, kar je na koncu privedlo do slabitve konstrukcije in zrušitve mostu.

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KOMENTARJI2

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flojdi
01. 08. 2026 21.33
??????????pred 50imi leti
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0 0
Infiltrator
01. 08. 2026 20.56
Wauuuu kak zanimivo
Odgovori
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2 3
bibaleze
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