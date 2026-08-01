Skupaj padla v Donavo in še naprej vozila oba

Na današnji dan pred petimi desetletji je Dunajčane pretresla huda nesreča: 1. avgusta 1976 se je zrušil znameniti Cesarski most (Reichsbrücke), pomembna prometna žila v mestu. Vsak dan je most prečkalo na tisoče vozil in le datum ter ura nesreče sta pripomogla k temu, da ni bil krvni davek še veliko višji.

Dunajski mestni avtobus v Donavi, 1. avgust 1976 FOTO: AP

Konstrukcija se je namreč zrušila v Donavo v nedeljo še pred peto uro zjutraj, ko so bile ulice avstrijske prestolnice še opustele. Vseeno pa most ni bil povsem prazen, zrušena konstrukcija je s seboj v globino spustila avtomobil in mestni avtobus na liniji 26A.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Pogled na prizorišče nesreče na Donavi pred 50 leti Profimedia

Pogled na prizorišče nesreče na Donavi pred 50 leti Profimedia

Pogled na prizorišče nesreče na Donavi pred 50 leti Profimedia

Pogled na prizorišče nesreče na Donavi pred 50 leti Profimedia

Pogled na prizorišče nesreče na Donavi pred 50 leti Profimedia









Mladi voznik avtomobila je umrl, voznika avtobusa pa so rešili nepoškodovanega. Čeprav je tudi njegovo vozilo padlo v reko, se ni potopilo, temveč je obstalo v vodi na ruševinah mostu. Rdeče-beli zgibni avtobus je nekaj dni ostal v Donavi, preden so ga uspeli dvigniti z žerjavom. Kot poroča avstrijska državna televizija ORF, jo je 12-tonski avtobus vseeno odnesel praktično nepoškodovan, razbit je bil le njegov sprednji del. Ko so ga popravili, so ga vrnili v redno obratovanje in po dunajskih ulicah je vozil vse do leta 1989, nato pa dobil zaslužen prostor v Remizi, mestnem prometnem muzeju.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Skupaj s Cesarskim mostom je v Donavo padel tudi avtobus Profimedia

Skupaj s Cesarskim mostom je v Donavo padel tudi avtobus Profimedia

Skupaj s Cesarskim mostom je v Donavo padel tudi avtobus Profimedia

Skupaj s Cesarskim mostom je v Donavo padel tudi avtobus Profimedia

Skupaj s Cesarskim mostom je v Donavo padel tudi avtobus Profimedia

Skupaj s Cesarskim mostom je v Donavo padel tudi avtobus Profimedia









