Skupina Brics bogatejša za pet članic

S 1. januarjem so se zavezništvu Brics tudi uradno pridružili Egipt, Iran, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Etiopija. S tem se je zavezništvo razširilo na deset članic, vključno z Brazilijo, Rusijo, Indijo, Kitajsko in Južnoafriško republiko.

Odločitev o širitvi je posledica velikega števila prošenj za članstvo v zadnjem času, kar kaže tudi na vse večji pomen in vpliv Bricsa. Na vrhu, ki se je odvijal avgusta 2023 v Johannesburgu, so bile te na novo sprejete države povabljene predvsem zaradi njihove gospodarske uspešnosti in strateškega pomena, poroča Insider Paper. V skupino je bilo sicer povabljenih šest držav, vključujoč Argentino, a je ta nedavno sporočila, da se ne bo včlanila. Novi argentinski predsednik Javier Milei je v pismu voditeljem Bricsa pojasnil, da se stališča nove vlade v številnih pogledih razlikujejo od predhodnih oblasti, tako da trenutno ni pravi čas za pridružitev skupini.

Brics FOTO: AP icon-expand

Da Argentina ne bo članica skupine, je sicer na omrežju X že konec novembra zapisala nova argentinska zunanja ministrica Diana Mondino. Milei pa je že v predvolilni kampanji jasno kazal simpatije do ZDA in Izraela ter napovedoval prekinitev stikov z Brazilijo in Kitajsko. Ruski predsednik Vladimir Putin, ki bo leta 2024 prevzel rotacijsko vodenje Bricsa, je poudaril, da je zavezništvo zavezano "krepitvi multilateralizma za uravnotežen svetovni napredek in varnost". Rusija tako namerava vse leto v 10 mestih gostiti številne dogodke, ki bodo vključevali politične, gospodarske in družbene vidike, zaključili pa se bodo oktobra z vrhom v Kazanu. Poudaril je tudi, da bodo prizadevanja skupine pozitivno vplivala na vse globalne okvire. Zatrdil je, da vse več držav presega pristop, ki ga vodijo ZDA, in daje prednost strategijam, ki so v skladu z interesi skupine in interesi njihovih zaveznikov.