Skupina članic EU ostro proti predlogu glede plina: To je misija nemogoče

Predlog uredbe, ki ga je pripravila komisija, predvideva določitev cilja, da bi države članice med 1. avgustom letos in 31. marcem 2023 porabo plina prostovoljno zmanjšale za 15 odstotkov glede na povprečno porabo plina med avgustom in marcem v zadnjih petih letih. Številni ukrep vidijo kot mehanizem za reševanje Berlina, če Rusija Nemčiji prekine dobavo plina po plinovodu Severni tok, poroča Politico.

Predlog je v sredo predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in med drugim dejala, da bi uredba Evropski komisiji omogočila, da bi po posvetovanju s članicami razglasila opozorilo na ravni Unije glede varnosti dobav plina. S sprožitvijo opozorila bi 15-odstotno znižanje postalo obvezno.

Poljska, Portugalska, Španija, Ciper, Grčija in Madžarska zavrnili predlog

Manj kot 24 ur po novinarski konferenci von der Leynove so predlog po poročanju portala že zavrnili pristojni ministri Poljske, Portugalske, Španije, Cipra in Grčije. Madžarska je šla še korak dlje. Minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto je v četrtek odpotoval v Moskvo, da bi Madžarska okrepila zaloge ruskega energenta, dokler je to še mogoče.

Trije diplomati EU so ob tem za portal povedali, da v Uniji trenutno ni dovolj glasov, da bi predlog o obveznem zmanjšanju porabe plina potrdili. Zanj bi morala glasovati kvalificirana večina, 15 držav, ki predstavlja 65 odstotkov prebivalstva Unije. Pri t. i. izredni proceduri posamični veti držav članic niso dovoljeni. "To je misija nemogoče, še Tom Cruise ne bi mogel doseči, da bi predlog podprli," Politico povzema enega od diplomatov, ki predlog podpira.