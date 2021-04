Skupina članic EU, tudi Slovenija, spodbuja uvedbo covidnega potrdila do junija

Omenjena trinajsterica se je o tem pogovarjala konec marca na pobudo avstrijske ministrice za turizem Elisabeth Köstinger , dva tedna pozneje pa naj bi se torej države dogovorile o skupnem pismu s pozivom, naj bo potrdilo nared do junija.

Pismo naj bi ministri članic, pristojni za turizem, po neuradnih informacijah v torek popoldne posredovali Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in portugalskemu predsedstvu. Pobudnica je Avstrija, pridružilo naj bi se ji 12 držav – poleg Slovenije še Grčija, Bolgarija, Ciper, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija.

Države naj bi v pismu opozorile na to, da turizem, ki je leta 2019 prispeval deset odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) EU, zaradi pandemije bije bitko za preživetje. Ob tem so izpostavile pomen digitalnega zelenega potrdila, ki ga je Evropska komisija predlagala sredi marca, da bi na ta način olajšala potovanje do poletja.

Ministri se zavzemajo za hitro sprejetje zakonodaje in politični dogovor o covidnem potrdilu

Ministri naj bi v skladu z marčevsko zavezo voditeljev članic Unije, da bodo potrdila obravnavali kot nujno zadevo, spodbudili Evropsko komisijo, predsedstvo Sveta EU in članice ter Evropski parlament, naj si odločno prizadevajo za politični dogovor o tem potrdilu in za hitro sprejetje zakonodaje.

Sedem prioritet pri pripravi enotnega potrdila

Ob tem naj bi se zavzeli, da se pri pripravi enotnega potrdila upošteva sedem prioritet, ključnih za okrevanje evropskega turizma in EU kot celote. Prvi poudarek naj bi bil poziv k čimprejšnji uvedbi potrdila, po možnosti do junija letos, piše v osnutku pisma. Izpostavili naj bi tudi to, da bi morala zakonodaja vključevati določilo o izteku ukrepa.

Kot drugo ključno točko naj bi navedli, da je treba olajšati prosto gibanje med pandemijo osebam, ki ne predstavljajo tveganja za javno zdravje, in da morajo biti omejitve gibanja sorazmerne. Izpostavili naj bi, da je na podlagi znanstvenih dognanj manjšo prenosljivost virusa mogoče opredeliti pri osebah, cepljenih proti covidu-19, pri tistih z negativnim izidom testa, in tistih, ki so nedavno prebolele covid-19.