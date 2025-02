Veličasten prizor večkilometrske skupine delfinov

"Ko sem pričel snemati z dronom in na ekranu zagledal ta prizor, sem drugim z navdušenjem začel kazati, kaj snemam. Vsakič znova me posnetek osupne, nikoli se ga ne naveličan. Kamorkoli sem pogledal, sem videl delfine," je izjemne prizore za AP opisal Evan Brodsky iz organizacije Monterey Bay Whale Watch. Skupina opazovalcev se je v zalivu zadrževala na manjšem čolnu, ko so mimo njih začeli plavati delfini. Prizori so jih navdušili.

Vsakoletne selitve delfinov spremlja tudi morska biologinja Colleen Talty, ki je dejala, da so se delfini vidno zabavali. "Povsod so plavali, zamahovali z repom in se približali čolnu," je povedala Talty.