Skupina G7 z globalnim načrtom spopadanja s pandemijami

V izjavi bo določena vrsta konkretnih korakov, vključno s skrajšanjem časa, potrebnega za razvoj in licenco cepiv, zdravljenja in diagnostike za katero koli prihodnjo bolezen, na manj kot 100 dni, okrepitev globalnih nadzornih mrež in zmogljivosti genomskega zaporedja ter podpora reformi in krepitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Izjava naj bi vključevala tudi priporočila iz poročila skupine mednarodnih strokovnjakov iz različnih industrijskih, vladnih in znanstvenih institucij. Na današnjem zasedanju pa bosta sodelovala tudi generalni sekretar OZN António Guterres in direktor WHO Tedros Ghebreyesus , ki je poudaril, da "svet potrebuje močnejši globalni nadzorni sistem za odkrivanje novih epidemičnih in pandemičnih tveganj".

Pred pogovorom je britanski premier Boris Johnson dejal, da je svet v zadnjem letu razvil več učinkovitih cepiv proti koronavirusu, jih licenciral in jih izdeloval s hitrostjo, zdaj pa jih daje v naročje ljudem, ki jih potrebujejo. "Toda da bi resnično premagali koronavirus in si opomogli, moramo preprečiti, da bi se taka pandemija ponovila. To pomeni, da se moramo naučiti iz lekcije zadnjih 18 mesecev in da naslednjič ukrepamo drugače," je dejal.

Toda nekatere dobrodelne organizacije in akterji so kritizirali obseg načrta Združenega kraljestva, v skladu s katerim bodo do konca septembra podelili pet milijonov odmerkov, 25 milijonov do konca leta 2021, ostalo pa v letu 2022. Lis Wallace, vodja zagovorništva Združenega kraljestva pri kampanjah za boj proti revščini One, je dejal, da se "to ne dogaja dovolj hitro", in pozval Johnsona, naj začne doze deliti takoj.

Tudi ameriška pop zvezda Selena Gomez je na družbenih omrežjih dejala, da je obljuba, da bodo do konca septembra dostavili pet milijonov cepiv, "malo prepozna". Gomezova je bila med številnimi zvezdnicami, ki so se aprila udeležile koncerta za povečanje dostopa do cepiv proti covidu-19. Na prireditvi se je pojavil tudi Biden, prav tako pa tudi princ Harry in Meghan Markle.

Države G7 naj bi se skupaj strinjale, da bodo zagotovile milijardo odmerkov cepiva, da bi leta 2022 končale pandemijo. WHO sicer ocenjuje, da bo za cepljenje celotnega sveta do 70-odstotne precepljenosti potrebnih 11 milijard odmerkov, kar bi lahko pomenilo precejšen vpliv na prenos virusa.

Srečanje z voditelji G7 je bila prva priložnost za srečanje vritanske kraljice in novega ameriškega predsednika

Britanska kraljica Elizabeta II. se je včeraj zvečer srečala z ameriškim predsednikom, ko je priredila sprejem za voditelje skupine sedmih najbogatejših držav G7. 95-letni monarhinji so se pridružili še drugi starejši člani britanske kraljeve družine, prisotni so bili tudi sin in dedič princ Charles, njegova žena Camilla, princ William in njegova žena Kate. To je bil njihov prvi večji skupni dogodek od aprila, ko so pokopali princa Filipa.