Skupina Grenlandk zaradi neprostovoljne kontracepcije toži Dansko

Tožbo je skupina žensk vložila po tem, ko od Koebenhavna niso prejele odgovora na svojo zahtevo po odškodnini, ki so jo na dansko vlado naslovile oktobra lani. Takrat je 67 žensk od vlade zahtevalo 300.000 kron (približno 40.000 evrov). Kot je v ponedeljek dejal njihov odvetnik, se jim je od takrat pridružilo še več žensk, najstarejša je stara 85 let.

Vsega skupaj so takratne danske oblasti v 60. in 70. letih preteklega stoletja kontracepcijo brez vednosti njih samih ali njihovih družin izvedle na okrog 4500 mladih Inuitkah. Danska je takrat kampanjo izvajala na skrivaj, da bi omejila raven rojstev na območju Grenlandije, ki sicer ni bila več danska kolonija, je pa bila pod njenim nadzorom.

Danska in Grenlandija sta lani sprožili skupno preiskavo dogajanja, poročilo pa naj bi bilo objavljeno leta 2025.

"Na šolskem pregledu so me napotili v bolnišnico"

Leta 2022 so mediji razkrili zgodbo danes 63-letne Naje Lyberth, ki so ji pri 13 letih pri rutinskem šolskem zdravniškem pregledu naročili, naj gre še v lokalno bolnišnico, kjer ji bodo vstavili vložek. Za dovoljenje niso zaprosili niti njenih staršev, v bolnišnico pa so poslali tudi njene sošolke, vendar o tem niso govorile, ker je bilo "preveč šokantno".

Pred leti je zato ustvarila Facebook skupino, ki se ji je kmalu pridružilo na desetine žensk. V javnost pa so prišli še zapisi, ki so dokazovali, da so na Grenlandiji med letoma 1966 in 1970 maternični vložek vstavili 4500 ženskam. Številka je predstavljala približno polovico vseh plodnih žensk. Podatki kažejo, da se je število rojstev v nekaj letih prepolovilo.