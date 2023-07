Skupina kolesarjev, med njimi 82-letnik, na 800-kilometrski poti iz Velenja do Srebrenice

Viktor Slatinek, Stanko Pfeifer, Adnan Ajšić, Marjan Perič, Ahmed Alić, Ismet Softić, Zaim Karić in Alojz Ceglar so v sredo pognali pedala in iz središča Velenja odrinili proti jugu. Za mnoge od njih je to že dolgoletna tradicija, nekateri so se udeležili vseh 12 kolesarskih maratonov Velenje–Srebrenica doslej. Od osmih kolesarjev jih je šest starejših od 60 let, najstarejši član kolesarske ekipe pa jih šteje že 82. Ob odhodu iz Velenja jim je srečno pot zaželel tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

S svojim podvigom kolesarji sporočajo, da žrtve genocida v Srebrenici nikoli ne bodo pozabljene, pa tudi, kako pomembno je živeti v miru. "S tem maratonom se želimo spomniti vseh nedolžnih žrtev, ki so izgubile življenje med vojno v Bosni in Hercegovini, ne glede na versko, nacionalno ali kakršnokoli drugo pripadnost," so poudarili.