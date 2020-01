Skupina Lufhtansa do 20. januarja ne bo letela v Teheran

"Zaradi negotovega varnostnega položaja v zračnem prostoru okoli teheranskega letališča družbe iz skupine Lufthansa previdnostno do 20. januarja odpovedujejo lete v iransko prestolnico," so v sporočilu za javnost pojasnili v nemškem letalskem prevozniku.

Že pred tem je avstrijski prevoznik Austrian Airlines, ki spada v Lufthansino skupino, sporočil, da zaradi zadnjih sprememb v varnostni oceni za zračni prostor nad Teheranom odpoveduje let, previden za danes.

V Lufthansi so danes poudarili še, da skupaj s pristojnimi iranskimi in mednarodnimi organi redno ocenjujejo razmere v zraku nad Teheranom in celotno islamsko republiko. "Takoj ko bomo imeli jasno in natančno sliko, se bomo odločili, kdaj bomo spet lahko začeli leteti v Teheran,"so dodali v Lufthansi.

Ta je v četrtek preusmerila letalo, ki je že bilo na poti iz Frankfurta v iransko prestolnico.

Spomnimo

Vse več dokazov je, da naj bi letalo ukrajinske letalske družbe Ukraine International Airlines, ki je v sredo strmoglavilo samo tri minute po vzletu z letališča v Teheranu, sestrelila raketa iranske protiletalske obrambe. Med drugim ameriške, britanske in kanadske oblasti ob navedbah informacij obveščevalnih služb namigujejo, da je Iran verjetno nenamerno sestrelil letalo, na katerem je bilo 176 ljudi.

Tragedija se je namreč zgodila le nekaj ur po iranskem raketnem napadu na iraški oporišči z ameriško vojsko. Ta je bil maščevanje za ameriško likvidacijo poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al Kuds Kasema Solejmanija pretekli petek v Bagdadu.