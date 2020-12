Skupina mladih moških porušila skrivnostni monolit na vrhu gore v Kaliforniji

Tudi "originalni" monolit iz Utaha, ki je pritegnil na stotine radovednežev, o njem pa se je poročalo po vsem svetu, naj bi uničili obiskovalci. Skulpturo so porušili in jo odnesli, celotno zadevo pa je posnel opazovalec, poroča The Guardian.

Monolit je bil postavljen na vrh ene izmed številnih kalifornijskih gora, bolj natančno na goro Pine Mountain v bližini mesta Atascadero, in sicer le teden dni po tem, ko so na skrivnostni monolit naleteli v puščavi v Utahu. O jeklenem monolitu, ki se je čez noč pojavil na vrhu hriba, so poročali tudi iz Romunije.

V videoposnetku, ki so ga na spletu prenašali v živo, se skupina mladeničev najprej pojavi v avtomobilu, s katerim so se iz južne Kalifornije podali na pot, izključno z namenom, da bi porušili monolit. Potem so se povzpeli na hrib, porušili konstrukcijo, zraven pa vzklikali "Kristus je kralj!". Na mesto, kjer je prej stal monolit, so postavili lesen križ, ostanke monolita pa so odnesli do avtomobila.

Kot je razvidno iz videoposnetka so moški med svojo "misijo" popili velike količine energijskih pijač, med "delom" pa podajali tudi žaljive komentarje. Kot poročaThe Guardian so se sklicevali tudi na Donalda Trumpa in teorijo zarote QAnon, njihov glavni cilj pa je bil pokazati "kako močno ljubijo Jezusa Kristusa".

Kot poročajo tudi nekateri tuji mediji, so štirje moški nosili kape z napisom "Make America great again", eden od njih naj bi med pogovorom dejal tudi, da so s svojim dejanjem skupini Iluminati dali jasno vedeti, da bodo v primeru, da se pojavi še kakšen monolit, porušili tudi tistega.

Omenjeni vandalizem je pričakovano razjezil lokalne uradnike. "Razburjeni smo, ker so ti mladeniči čutili potrebo, da so se pet ur vozili zato, da so prišli v našo skupnost in uničili monolit," je dejala županja Atascadera Heather Moreno. "Monolit je bil v teh izjemno stresnih časih nekaj unikatnega in zabavnega," je še dodala.