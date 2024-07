Skupina petih moških naj bi posilila 25-letnico v Parizu

Policiji pa je ženska dejala, da naj bi jo napadlo in posililo pet moških, poroča BBC. Pariško tožilstvo je sporočilo, da policija že preiskuje obtožbe in da so pregledali posnetke nadzornih kamer.

25-letnica se je v soboto zgodaj zjutraj v strgani obleki zatekla v restavracijo s kebabi v pariški četrti Pigalle, poročajo lokalni mediji. Lastniki libanonske restavracije so nemudoma poklicali policijo in reševalce, ko so videli v kakšnem stanju je ženska, in bila je odpeljana v bolnišnico Bichat.

Na posnetkih, piše Daily Mail, je sicer res videti žensko v prodajalni, ko za njo pristopi moški in jo potreplja po rami. Šlo naj bi za enega izmed napadalcev. Žrtev se skrije v kot prodajalne in prosi lastnika za pomoč, a domnevni napadalec jo le poboža in nato normalno naroči hrano. Ženska naj bi nato povedala lastniku, da je bil to eden izmed njenih napadalcev. Lastnik se sooči z domnevnim napadalcem, ki zapusti restavracijo. Vse dokler ni prišla policija, so za napadeno žensko poskrbeli tako osebje restavracije kot gostje.

25-letnica naj bi nato policajem zaupala, da je bila v okolici kabareta Moulin Rouge, ko je do nje pristopila skupina moških. Zatrdila je, da so jo najprej brutalno posilili, nato pa ji še ukradli mobilni telefon. Med pojasnjevanjem naj ne bi govorila pravilno, izgledala je zmedena, njen spomin pa je bil zelo "meglen", piše Daily Mail, ki se sklicuje na vire pri preiskavi.

Ženska naj bi sicer kmalu odpotovala nazaj v Avstralijo, vendar bo zdaj še nekaj časa ostala v Franciji in pomagala policiji pri preiskavi.

Predel Boulevard de Clinchy, ki slovi po umetniških in gledaliških točkah, in kjer se je zgodil napad, je sicer središče znane pariške četrti rdečih luči, kjer se nahajajo klubi in bordeli.

Napad sicer nikakor ni osamljen, junija je bila v središču francoske prestolnice posiljena mlada Britanka. Po navedbah policije, so jo našli, ko se je potikala po ulicah pariškega okrožja v zgodnjih urah, pred tem pa je bila posiljena in oropana. Posililo naj bi jo prav tako več moških.

V Parizu je sicer trenutno na terenu zelo veliko število policistov, ki skrbijo za varnost v mestu pred prihajajočimi olimpijskimi igrami. Patruljirajo po mestu, ob reki Seni pa so oborožene straže, vzpostavljenih je več varnostnih območij.