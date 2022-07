Skupina podivjanih najstnikov do smrti pretepla 72-letnika

Policija je razkrila, da je 72-letnega Jamesa Lamberta 14. junija malo po 3. uri zjutraj napadla skupina sedmih najstnikov, ko je hodil čez avenijo Cecil B. Moore.

Posnetek, ki ga je zdaj objavila policija, prikazuje Lamberta, ki se poskuša umakniti skupini, ki mu sledi čez cesto, potem pa eden od moških napadalcev žrtev od zadaj udari s cestnim stožcem.

Lambert nato pade na tla, medtem ko je na tleh, pa dekle vzame isti stožec in ga vrže vanj, medtem ko drugi dogajanje snemajo in se smejejo. Nato se zdi, kot da Lambert vstane in pobegne po pločniku stran od svojih napadalcev, toda isto dekle spet pobere stožec in ga napade.

Lamberta so reševalci kasneje odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer je naslednji dan zaradi poškodb umrl, je sporočila policija.

Nobenega od najstnikov še niso aretirali, policija pa ponuja okoli 20.000 evrov za informacije, ki bi jih pripeljale do napadalcev.

Filadelfija se sicer sooča z velim porastom kaznivih dejanj, še posebej umorov. Letos so samo do marca našteli že več kot 120 umorov. Pristojni pravijo, da je ena od težav tudi ta, da imajo premalo policistov, kandidatov za to delo pa je vse manj, poleg tega v mestu velja pravilo, da morajo novi policisti v mestu živeti vsaj eno leto, preden se lahko priključijo lokalni policiji.

Gre za težavo, ki pesti številna ameriška mesta, potem ko so se v luči umora Georgea Floyda marsikje odločili zmanjšati financiranje policije, policisti pa so se - marsikdaj tudi neupravičeno - znašli pod plazom kritik, kar je še zmanjšalo privlačnost tega poklica. Prav tako številna mesta pestijo odločitve tožilstva, da določenih kaznivih dejanj ne preganja. Številni strokovnjaki tako že opozarjajo, da bo težava sčasoma le še večja, saj imajo številni občutek, da zanje pravila ne veljajo - potem ko se uspešno izmuznejo kazni za prva kazniva dejanja, ki jih zagrešijo.