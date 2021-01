Skupina Slovencev rešila tri družine iz goreče hiše na Jahorini

Kot je za 24ur.com povedala Sandra, so požar na svoj drugi dan bivanja na Jahorini opazili po spletu okoliščin. Dva iz skupine sta namreč skočila do avtomobila po USB-ključek. Pri sosednjem avtomobilu so takrat opazili gospoda, ki je potreboval pomoč pri nameščanju verig, zato so mu priskočili na pomoč. Kmalu so se jim pridružili še ostali iz skupine.

"In medtem ko smo pomagali gospodu, smo zagledali iskrice in dim, ki je prihajal iz dimnika in strehe hiše, ki je bila pred nami. Takoj smo ugotovili, da gre za požar, zato smo hitro tekli do hiše in s trkanjem in kričanjem zbudili družine, ki so bivale v njej," je opisala dogajanje.

Gospa, ki je bivala v pritličju, jim je odprla vrata v zgornja nadstropja, tako da so šli od vrat do vrat, budili ljudi in jim pomagali nositi najnujnejše stvari iz goreče hiše. V hiši so bile v času požara tri družine, ena iz Slovenije in dve iz Bosne in Hercegovine, ki so na Jahorini prav tako preživljale zimski oddih.

"Varno nam je uspelo iz hiše evakuirati vse ljudi, še preden so prispeli gasilci in policija," pravi Sandra. Dve družini sta nato tisto noč prespali v njihovi hiši.

Gasilci so potrebovali precej časa, da so prišli do kraja požara, saj je bil promet zaradi snega oviran. "Do njihovega prihoda je v bistvu začelo goreti že drugo nadstropje," pravi naša sogovornica.

Kraj požara sta si ogledala tudi policija in sodni izvedenec, ki sta o svojih ugotovitvah obvestila pristojno okrožno tožilstvo.

Sodni izvedenec je ugotovil, da je bil vzrok požara ogenj v kaminu, ki je povzročil visoke temperature, zaradi katerih se je vnela lesena stropna in strešna konstrukcija, so poročali bosanski mediji. Ogenj se je nato razširil na celoten objekt, ki je povsem zgorel. Delno pa je bila poškodovana tudi sosednja počitniška hiška, ki je še v gradnji.

Predvsem zaradi poguma in hitre reakcije Slovencev v požaru ni bil nihče poškodovan. "Občutki po končanem dogodku so bili izredno dobri, saj je ne glede na materialno škodo, ki je nastala, lepo vedeti, da si nekomu lahko pomagal," pravi Sandra.