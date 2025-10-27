Svetli način
Tujina

Skupina Turkov napadla mladega Črnogorca: racije v Podgorici, prijeli 45 ljudi

Podgorica, 27. 10. 2025 08.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Podgorico je minuli konec tedna pretresel brutalni napad na mladega fanta, ki ga je skupina turških državljanov napadla z nožem in hudo ranila. Črnogorska policija je v nedeljo izvedla racije v naselju Zabjelo, pri čemer so pridržali 45 turških državljanov. Črnogorski premier je po incidentu napovedal, da bo Črna gora ukinila brezvizumski režim za Turke.

Črnogorska policija je minulo soboto posredovala v gostinskem objektu v naselju Zabjelo, od koder je prišla prijava o motenju javnega reda in miru. 

Skupina moških, turških državljanov, je z nožem napadla mladega domačina in ga sedemkrat zabodla. "Turki so šli mimo, najprej skupina treh, nato še ostali. Nekaj so peli in vpili ter spraševali, ali je kaj narobe. Moj fant je vstal in vprašal, za kaj gre in v čem je problem. Odgovorili so, da je. Nato so izvlekli nože in ga napadli. Hvala bogu, da ni bil poškodovan noben vitalni organ, je pa močno krvavel in ima poškodbo glave," je dekle ranjenega mladeniča povedalo za TVCG. 

Policija je včeraj identificirala dva osumljenca in ju pridržala. Poleg tega so v naselju potekale racije, pri čemer so prijeli skupno 45 turških državljanov. 

Kot so pojasnili za medije, bodo dodatno ocenili upravičenost in zakonitost njihovega bivanja v Črni gori, v primeru elementov nasilja pa bodo sledili represivni ukrepi in izgon iz države. 

Po navedbah črnogorskih medijev je v nedeljo v naselju Zabjelo vladalo obsedno stanje, po eni strani zaradi policijskih racij, po drugi strani pa zaradi shoda prebivalcev, ki so izražali svoje nezadovoljstvo nad nasiljem in na lastno pest iskali osumljence. Trije turški državljani naj bi se nato zabarikadirali v igralnico, potem ko je skupina domačinov z njimi skušala fizično obračunati. Policisti so kasneje dva od omenjenih moških pridržali zaradi vpletenosti v napad na mladeniča z nožem. 

Črnogorski premier Milojko Spajić je v nedeljo zvečer napovedal, da bo vlada danes po nujnem postopku sprejela odločitev o začasni odpravi brezvizumskega režima za turške državljane. 

"Da bi ohranili gospodarsko aktivnost in dobre dvostranske odnose, bomo v prihodnjem obdobju začeli intenzivne pogovore z Republiko Turčijo, da bi našli najboljši model v obojestranskem interesu, v duhu dobrega sodelovanja in zavezništva," je Spajić zapisal na družbenem omrežju X.

Črnogorsko ministrstvo za notranje zadeve je pred tem sporočilo, da ima v Črni gori 13.308 turških državljanov dovoljenje za začasno prebivanje ali začasno prebivanje in delo, medtem ko je 87 osebam iz te države odobreno stalno prebivanje.

