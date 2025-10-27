Skupina Turkov napadla mladega Črnogorca: racije v Podgorici, prijeli 45 ljudi

Črnogorska policija je minulo soboto posredovala v gostinskem objektu v naselju Zabjelo, od koder je prišla prijava o motenju javnega reda in miru.

Skupina moških, turških državljanov, je z nožem napadla mladega domačina in ga sedemkrat zabodla. "Turki so šli mimo, najprej skupina treh, nato še ostali. Nekaj so peli in vpili ter spraševali, ali je kaj narobe. Moj fant je vstal in vprašal, za kaj gre in v čem je problem. Odgovorili so, da je. Nato so izvlekli nože in ga napadli. Hvala bogu, da ni bil poškodovan noben vitalni organ, je pa močno krvavel in ima poškodbo glave," je dekle ranjenega mladeniča povedalo za TVCG.

Policija je včeraj identificirala dva osumljenca in ju pridržala. Poleg tega so v naselju potekale racije, pri čemer so prijeli skupno 45 turških državljanov.

Kot so pojasnili za medije, bodo dodatno ocenili upravičenost in zakonitost njihovega bivanja v Črni gori, v primeru elementov nasilja pa bodo sledili represivni ukrepi in izgon iz države.