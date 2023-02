Skupina Wagner naj bi prenehala z novačenjem zapornikov

"Rekrutiranje zapornikov v skupino Wagner se je popolnoma ustavilo," je sporočil ustanovitelj skupine, vplivni ruski poslovnež Jevgenij Prigožin. Ob tem je dodal, da so bile izpolnjene vse obveznosti do tistih, ki so delali za Wagner.

Poročila, da je Wagner začel z rekrutacijo iz ruskih zaporov, so se prvič pojavila sredi lanskega leta. V zameno za bojevanje v Ukrajini pa naj bi jim Prigožin med drugim obljubljal amnestijo ob vrnitvi v Rusijo.

Vendar bližnji opazovalci navedbam Prigožina ne verjamejo. "Rekrutiranje se nadaljuje," je za Guardian povedal eden od zagovornikov pravic zapornikov. "Vprašanje je, kdo to izvaja? Tukaj nekaj ne drži," je povedala oseba, ki ne želi biti imenovana, saj se boji povračilnih ukrepov.