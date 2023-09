Skupina turistov z vodnimi skuterji zapeljala v alžirske vode, kjer naj bi dva ustrelili

Skupina štirih francosko maroških državljanov je svoje počitnice preživljala v maroškem letovišču Saidia. Dopust so se odločili popestriti z vožnjo z vodnimi skuterji. Na morju so se izgubili in zapeljali v alžirske vode, kjer naj bi dva turista alžirska obalna straža ustrelila. Eno od trupel so prepeljali v Maroko.

Mohamed Kissi je bil edini od štirih članov skupine, ki se je z vožnje z vodnimi skuterji vrnil v Maroko, kjer je medijem povedal, da se je skupina na morju izgubila in da jim je zmanjkalo goriva. "Izgubili smo se, a smo pot vseeno nadaljevali in se znašli v Alžiriji," je pojasnil Kissi, čigar brat je bil v incidentu ubit. Skupina je vedela, da so vstopili na območje Alžirije, ko se jim je približal črn čoln obalne straže, s katerega so nanje začeli streljati, pričevanja povzema BBC. "Pet nabojev je zadelo mojega brata in prijatelja. Drugega prijatelja je zadela krogla, nato so ga aretirali." Za eno od trupel je javnost izvedela prek videoposnetka, ki ga je objavil ribič. Na posnetku je v morju plavajoče truplo, ki ga je nato pobrala maroška mornarica in ga prepeljala nazaj v Saidijo. Moški, ki ga je aretirala alžirska obalna straža, naj bi v sredo stopil pred sodnika. V Alžiriji, natančneje na obali blizu mejne točke Borsai, naj bi bilo tudi truplo druge žrtve, poročajo maroški mediji. Dogajanja tiskovni predstavnik maroške vlade ni želel komentirati, saj da so postopki stvar sodstva. Tudi alžirska stran se je zavila v molk. Državi sta sicer že dalj časa na bojni nogi predvsem zaradi Zahodne Sahare. Imata skoraj 2000 kilometrov dolgo mejo, ki je vir napetosti že vse od osamosvojitve izpod francoske kolonialne oblasti. Mejo so leta 1994 iz varnostnih razlogov zaprli, potem ko so islamistični borci razstrelili hotel v maroškem mestu Marakeš.