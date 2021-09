Skupino 63 afriških pingvinov ubil roj čebel

Zaščitene ptice iz kolonije v Simonstownu so našli na plaži, imele so več čebeljih pikov, drugih telesnih poškodb pa znanstveniki niso našli. Obdukcija je pokazala, da so čebele pingvine popikale okoli oči.

"To je zelo redek pojav. Ne pričakujemo, da bi se takšne stvari pogosto dogajale, gre za naključje," je za AFP povedal veterinar David Roberts. Strokovnjak, ki dela za južnoafriško fundacijo za ohranjanje obalnih ptic (Sanccob), je dejal, da so na kraju našli tudi mrtve čebele.

"Še vedno testiramo vzorce, da bomo lahko izključili morebitne druge možnosti zastrupitev in bolezni," je ob koncu tedna dejala južnoafriška agencija za nacionalne parke (SANParks).

Afriški pingvini so nizke rasti

Afriške pingvine, ki živijo na obali in otokih v Južni Afriki in Namibiji, prepoznamo po njihovi nizki rasti. Nekatere so sicer opazili tudi bolj severno, na območju Gabona.