Na Hrvaškem skupino fantov obsodili za posilstvo 15-letnice

Hrvaško javnost je pred tremi leti pretreslo posilstvo mladoletnice, v katerega je bila vpletena skupina mladih fantov. Sodišče v Zadru je zdaj šest fantov spoznalo za krive, da so večkrat spolno zlorabili 15-letnico iz okolice Zadra. Večino so obsodili na zaporne kazni.

Na Hrvaškem se je danes zaključilo sojenje skupini fantov iz okolice Zadra, ki so bili obtoženi, da so med avgustom 2018 in julijem 2019 večkrat skupinsko posilili 15-letno dekle iz njihovega kraja. Sedem vpletenih fantov je bilo takrat starih od 17 do 19 let, od tega so bili trije polnoletni. Eden od obtoženih je med sojenjem umrl v prometni nesreči.

icon-expand 15-letnico so v enem letu najmanj šestkrat posilili FOTO: Shutterstock

Preostalih šest je zdaj Županijsko sodišče v Zadru spoznalo za krive očitanih dejanj in jih obsodilo na zaporne kazni, poroča Zadarski.hr. Prvoobtoženi je obsojen na sedem let zapora, drugoobtoženi na dve leti in šest mesecev, tretjeobtoženi na tri leta, četrtoobtoženi pa na leto dni zapora. Petoobtoženemu je sodišče naložilo tri leta v zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora, šestoobtoženi pa bo moral opraviti 100 ur humanitarnega dela. Obtožnica jih je bremenila storitve hudega kaznivega dejanja proti spolni nedotakljivosti žrtve, ki je še posebej ranljiva zaradi starosti, bolezni, zasvojenosti, nosečnosti, invalidnosti, težje telesne ali duševne prizadetosti, za kar je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Očitali so jim tudi več hudih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost bližnje osebe, za kar je zagrožena kazen od treh do desetih let zapora, ter več kaznivih dejanj ravnanja na posebno okruten in ponižujoč način, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let. Obtožnica jih je bremenila še dveh kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo v škodo otroka, za kar je zagrožena kazen od treh do 12 let zapora.