Skupino pohodnikov zamenjali za migrante, pričakala jih je policija

Alkousa je bila na turi z registriranim nemškim pohodniškim klubom, katerega člani so večinoma Sirci, ki živijo v Nemčiji. Je nagrajena novinarka Reutersa. Po rodu je iz Sirije, sicer pa nemška državljanka, ki je diplomirala na univerzi Columbia v New Yorku. Zadnjih 10 let je delala za številne nemške in ameriške medije. Vsi Sirci, s katerimi je bila na pohodu, delajo ali študirajo v Nemčiji zakonito, je poudarila.

Ko je o tem, da so jih po pohodu v hostlu pričakali policisti, poročala na omrežju X, je objava požela burne reakcije. Nekateri uporabniki so zgražali nad reakcijo policije, spet drugi so policijo podpirali ali bili celo žaljivi do pohodnikov, je poročal BBC. Ta je pojasnila, da je nemški državljan poklical policijo, ker je opazil pohodniško skupino blizu meje in sumil, da bi skupino morda tihotapili čez mejo. Policija je po pregledu dokumentov pohodniške skupine, ki dokazujejo, da je bila celotna skupina v Nemčiji zakonito, sporočila, da je akcijo končala.