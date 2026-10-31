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Skupinsko fotografiranje na vrhu G20 odpovedali

Atlanta, 31. 10. 2026 16.43 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
U. Z. K.
Srečanje zunanjih ministrov vrha G20

Na srečanju zunanjih ministrov skupine G20 v Atlanti so nekateri evropski diplomati zavrnili sodelovanje pri uradnem fotografiranju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Posledično so ameriški gostitelji načrtovano skupinsko fotografiranje odpovedali.

Dva uradnika sta za BBC potrdila, da so zaradi protesta določenih delegacij odpovedali skupinsko fotografiranje, predvideno za petek. Na njem so običajno predstavniki vseh držav, ki sodelujejo na srečanju G20. 

Katere delegacije so to bile, ni znano. Je pa britanski zunanji minister Ed Miliband Rusijo obtožil ubijanja nedolžnih civilistov v Ukrajini."Vsi vemo, kdo je agresor v tej vojni," je dejal svojemu ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu.

Miliband je v pogovoru z zunanjimi ministri G20 dejal, da si morajo države članice bolj prizadevati za zagotovitev pravičnega in trajnega miru v Ukrajini. "Ruska vojna še naprej povzroča ogromno škodo po vsem svetu – med drugim zaradi smrti tisočev nedolžnih civilistov ter motenj v energetiki in oskrbi, ki povečujejo prehransko negotovost," je dejal. "Ta vojna ni zgolj preizkus za Evropo ali za Nato – od vseh nas zahteva gospodarski in diplomatski pritisk, da Putina prikrajšamo za prihodke, ki ohranjajo to barbarsko vojno."

"Združeno kraljestvo že dolgo sledi politiki, da se od začetka ruske invazije na Ukrajino ne udeležuje neposrednih dvostranskih pogovorov z ruskimi ministri, in tega ne nameravamo spremeniti," je za BBC dejal eden od britanskih uradnikov.

Gostitelj srečanja v Atlanti je ameriški državni sekretar Marco Rubio. Skupinsko fotografiranje je bilo odpovedano, "potem ko je postalo jasno, da nekatere delegacije niso bile pripravljene sodelovati pri skupinski fotografiji."

"Da fotografiranje ne bi postalo povod za diplomatske zaplete, so se ZDA odločile, da ga odpovejo in pozornost namenijo vsebinskim razpravam," je dejal ameriški uradnik.

Odnosi med Ukrajino in ZDA so bili ta mesec še posebej napeti zaradi diplomatskega spora med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zaradi napadov Kijeva na naftno infrastrukturo v Rusiji.

V nasprotju z Ukrajino se zdi, da so se odnosi med ZDA in Rusijo v zadnjih tednih delno otoplili, saj je Trump začasno odpravil nekatere sankcije in se dogovoril o uvozu ruskega dizla za ameriški trg. Do tega koraka prihaja v času, ko si Trump pred torkovimi vmesnimi volitvami prizadeva znižati cene goriva v ZDA, potem ko se je več mesecev soočal s političnimi posledicami vojne v Iranu.

Ukrajina in njene evropske zaveznice so medtem ostro kritizirale Trumpov dogovor s Putinom. Zelenski ga je označil za "darilo Putinu, ki pomeni naložbo v vojno, ki jo je treba končati, ne pa podaljševati".

Trump je dejal, da je njegova odločitev o začasni odpravi nekaterih sankcij proti Rusiji namenjena temu, da bi Moskva ostala za pogajalsko mizo v vojni med Rusijo in Ukrajino. Putin pa je dejal, da je Rusija, ki je v začetku letošnjega leta uvedla prepoved izvoza dizelskega goriva, pripravljena oskrbovati tako ameriški kot svetovni trg z nafto in naftnimi derivati.

Ameriško zunanje ministrstvo je ta teden sporočilo, da je odobrilo prodajo raket Patriot Ukrajini v vrednosti več kot dveh milijard dolarjev. Gre za nujno potrebno orožje za ukrajinsko zračno obrambo, s katerim se država brani pred ruskimi napadi.

Preberi še Trumpova vlada odobrila prodajo 500 raket patriot Ukrajini

Rusija je leta 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino. Trenutno nadzoruje približno petino ukrajinskega ozemlja, v zadnjih tednih pa je okrepila smrtonosne raketne napade in napade z brezpilotniki na Kijev in druga ukrajinska mesta.

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