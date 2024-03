Skupinsko posilstvo turistke v Indiji: aretirali še preostale tri osumljence

Potem ko so indijske oblasti v soboto poročale, da tri moške, osumljene skupinskega posilstva Španke in napada na njenega moža, še iščejo, je namestnik komisarja Dumke Anjaneyulu Dodde v torek za CNN potrdil, da so našli in pridržali tudi njih.

Do aretacij je prišlo po tem, ko je par, gre za popotniška vlogerja, v soboto na svojem računu na Instagramu objavil, da so jima storilci med napadom "držali nože na grlu". Dodala sta, da je bila ona posiljena in da so v bolnišnici vzeli vzorce DNK. V objavi na Instagramu je ženska pokazala tudi modrice in dejala: "Tako je videti moj obraz, vendar to ni tisto, kar me najbolj boli. Mislila sem, da bom umrla."

V nedeljo se je nato par svojim sledilcem zahvalil za podporo, povedal, da sta oba bolje in da "policija dela vse, kar je v njeni moči, da bi ujela preostale osumljence".

Kot smo že poročali, je par dobil tudi odškodnino. "V okviru odškodninske sheme smo jima izplačali milijon rupij. Prizadevali si bomo za hitro sojenje in obsodbo osumljencev," je po poročanju The Economic Timesa povedal namestnik vodje policije v indijski zvezni državi Jharkhand Anjaneyulu Dodde. Objavili so celo videoposnetek, na katerem Vincente prejema ček.