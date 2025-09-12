Skupne vaje Rusije in Belorusije: strah pred zaostrovanjem razmer

Rusija in Belorusija sta začeli skupne vojaške vaje, imenovane Zapad oziroma Zahod, ki bodo trajale do torka. Zagotovila Moskve, da gre za vnaprej načrtovane vaje, ki niso uperjene proti nikomur, evropskih držav, zlasti tistih na vzhodnem krilu, ne prepričajo. Poljska, Litva in Latvija so v visoki pripravljenosti, še posebej po dodatni zaostritvi v noči na sredo, ko so v poljski zračni prostor vdrli ruski droni. Poljska je začasno zaprla mejo z Belorusijo, Nemčija in Francija pa sta Varšavi obljubili pomoč pri varovanju zračnega prostora.