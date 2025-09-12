Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Skupne vaje Rusije in Belorusije: strah pred zaostrovanjem razmer

Moskva, 12. 09. 2025 20.04 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Elena Šterpin Zupančič
Komentarji
6

Rusija in Belorusija sta začeli skupne vojaške vaje, imenovane Zapad oziroma Zahod, ki bodo trajale do torka. Zagotovila Moskve, da gre za vnaprej načrtovane vaje, ki niso uperjene proti nikomur, evropskih držav, zlasti tistih na vzhodnem krilu, ne prepričajo. Poljska, Litva in Latvija so v visoki pripravljenosti, še posebej po dodatni zaostritvi v noči na sredo, ko so v poljski zračni prostor vdrli ruski droni. Poljska je začasno zaprla mejo z Belorusijo, Nemčija in Francija pa sta Varšavi obljubili pomoč pri varovanju zračnega prostora.

rusija belorusija vojaške vaje poljska
SORODNI ČLANKI

Rusija in Belorusija začeli z vajo Zapad, tokrat 'daleč' od meja Nata

Poljska omejuje zračni promet na vzhodu, Nemci in Francozi prihajajo na pomoč

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zgodovinarpop
13. 09. 2025 12.54
+1
Amerika v svoji 250 letni zgodovini samo 17 let ni bila v vojni z drugimi drzavami in vse vojno so povzrocili sami zaradi lastnih koristi...in v teh 250 letih se nikoli ni bilo predsednice ..demokracija vredna manj kot je crnega za nohti z zgolj dvema strankala z istimi sponzorji, kot ce bi kitajci partijo razdelili na pol in se menjavali na oblasti...fuj
ODGOVORI
1 0
alicante1234
13. 09. 2025 10.02
+0
Vojaške vaje Rusije in Belorusije niso nič novega in so vnaprej načrtovane : Zapad 1999, 2009, 2013, 2017, 2021
ODGOVORI
3 3
marre
12. 09. 2025 21.12
+2
Hehehe to ne bo nič spornega za dežurne prokremeljske kruljače, nebo pa nobeden povedu, da se te vaje izvajajo na 4 leta in da so nazadnje bile te vaje direkten uvod v Rusko invazijo na Ukrajino.. Po koncu manevrov, vojska ni šla nazaj v Rusijo ampak je ostala v Belorusiji... Evropa se mora dobro pripravit in odgovarjat na te Kremeljske provokacije, ker drugače bomo kmalu vidl, kako je Ukrajincem vsak dan že 3 leta in pol..
ODGOVORI
6 4
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
13. 09. 2025 11.17
-2
Tudi nato ima zadnje čase veliko vaj v bližini ruske meje...pa to
ODGOVORI
3 5
anatomija
12. 09. 2025 20.43
+1
Zopet provocirajo Ruski nacisti
ODGOVORI
5 4
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
13. 09. 2025 11.17
-1
Banderovci...azovci...desni.sektor....pa to
ODGOVORI
3 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256