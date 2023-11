EU za takojšnjo prekinitev sovražnosti in vzpostavitev humanitarnih koridorjev

27 držav članic Evropske unije je v skupni izjavi sporočilo, da so zaradi poglabljanja humanitarne krize v Gazi močno zaskrbljene. Pozivajo k takojšnjemu premoru v sovražnostih in vzpostavitvi koridorjev, da bo humanitarna pomoč lahko varno dosegla prebivalstvo Gaze. Hamas mora takoj izpustiti vse talce. Obsodile so tudi uporabo bolnišnic in civilistov kot živih ščitov.

Države članice Evropske unije so v skupni izjavi, ki jo je objavil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ponovno poudarile pravico Izraela, da se brani v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Hkrati pa so pozvale k temu, da Izrael omogoči stalen, hiter, varen in neoviran dostop humanitarne pomoči, da bi ta lahko dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Teroristično organizacijo Hamas so ponovno pozvali k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev. "Ključnega pomena je, da se Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) omogoči dostop do talcev," so zapisali.

icon-expand Palestinci bežijo na južni del Gaze FOTO: AP

EU poleg tega obsoja, da Hamas bolnišnice in civiliste uporablja "kot živi ščit". "Civilistom je treba dovoliti, da zapustijo območje spopadov. Te sovražnosti močno prizadenejo bolnišnice in jemljejo grozljiv davek na civilistih in zdravstvenem osebju."

