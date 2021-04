Deset najmlajših milijarderjev težkih kar 25 milijard evrov

"Otroci so naše največje bogastvo," radi rečemo. To posebno velja za deset izmed njih, starih od 18 do 29 let. Štirje so iz Amerike, trije iz Norveške, preostali trije pa so iz Kitajske, Hong Konga in Nemčije. Pojavili so se na najnovejši Forbesovi lestvici milijarderjev, v starostni kategoriji najmlajših milijarderjev, starih do trideset let. Gre dve dekleti - sestri in osem fantov. Njihovo skupno imetje nanese nekaj blizu 25 milijard evrov, najbogatejši med njimi pa je 29-letni Sam Bankman-Fried, ki ima pod palcem sedem miijard in 320 milijonov evrov.

