'Skupnost se sooča z izgubo pokrajine in kulturne identitete"

Prebivalci tega mesteca so "iznajdljivi in vzdržni," je dejal Rich Stasenko , ki v Shishmarefu dela kot učitelj na lokalni šoli. Sicer so že obstajale težnje, da bi vse prebivalstvo preselili drugam, vendar se to nikoli ni zgodilo, ker ni bilo finančnih sredstev, izbrana mesta pa niso bila ustrezna.

Prebivalci vasi Shishmaref na Aljaski, ki je naseljena že 400 let, se soočajo z evakuacijo zaradi naraščajočih temperatur, ki povzročajo zmanjšanje ledu ter taljenje permafrosta ob obali. Zmanjšan morski led omogoča, da večji nevihtni valovi dosežejo obalo, zaradi odmrzovanja permafrosta pa je obala bolj občutljiva na erozijo. Mestni domovi, vodovodni sistem in infrastruktura so skoraj onemogočeni.

"Če se preveč osredotočamo na podnebne spremembe, bo to prevelika teža, preveliko breme za nas," je dejal duhovnik Aaron Silco , ki je s svojo ženo Anno sopastor luteranske cerkve Shishmaref. Z dvomesečnim sinom Aidanom živita ob cerkvi in pokopališču. "Še vedno živimo, kljub vsej teži in bremenu, ki ga podnebne spremembe lahko naložijo tej skupnosti."

Prebivalstvo se prehranjuje z lovom na tjulnje in druge morske sesalce ali z ribolovom in nabiranjem jagodičevja, ki predstavlja večino njihove prehrane. Prebivalci ohranjajo tradicijo v svojem mestu in se ponašajo z najsevernejšo luteransko cerkvijo na svetu.

"Moj dom je moj način življenja, ki so mi ga pustili moji predniki – živimo od zemlje, oceana, zraka ... živimo od živali, ki so tukaj. In pomembno je, da tega naučim svoje otroke, svoje vnuke," je pojasnila, "da bodo lahko nadaljevali življenje, ki smo ga poznali pred tem časom".

Ta tradicionalni način življenja, ki ga prebivalci Inupiati ohranjajo tisoče let, je sedaj mnogo težje prakticirati predvsem zaradi podnebnih sprememb. Na Aljaski se je povprečna temperatura od leta 1992 povečala za 2,5 stopinje, poroča ameriška Nacionalna uprava za oceane in atmosfero.

Shishmaref leži na majhnem otoku Sarichef. Le približno polovica otoka je primerna za bivanje, v zadnjih desetletjih pa je morje pogoltnilo velik del obale. Prebivalci vozijo snežne stroje in terenska vozila, ki so pri lovu zamenjale pasje vprege. Toda na peščenih cestah, kjer se otroci igrajo po pouku in pozno v večer, in kjer nočno nebo na trenutke osvetlijo spektakularne zelene in druge barve severnega sija, ni drugih vozil.

"To ni skupnost, ki bi bila odgovorna za emisije toplogrednih plinov in industrializacijo do te mere, kot vemo, da sta bili Zahodna Evropa in Severna Amerika," je dejala antropologinja Elizabeth Marino. "Ta skupnost je na prvi bojni liniji, na lastni koži doživlja tveganja in se sooča z izgubo pokrajine in kulturnih tradicij. Gre za podnebno nepravičnost."