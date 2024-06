Skuša von der Leynova odložiti objavo poročila o vladavini prava v Italiji?

Evropska komisija v poročilu o stanju pravne države v državah članicah opozarja na zatiranje svobode medijev v Italiji, kjer je od leta 2022 na oblasti skrajno desna premierka Giorgia Meloni, je v nedeljo poročal bruseljski spletni portal Politico, ki se pri tem sklicuje na več evropskih uradnikov.

Letno poročilo z oceno, kako članice EU spoštujejo pravno državo, naj bi kolegij komisarjev prvotno obravnaval in predvidoma odobril 3. julija. Vendar pa naj bi bilo to zdaj po poročanju Politica objavljeno šele po imenovanju novega predsednika oziroma predsednice Evropske komisije. To bi se lahko zgodilo najhitreje sredi julija, lahko pa tudi šele septembra.