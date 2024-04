Skušajo Rusi s hibridnim vojskovanjem pod morjem ovirati evropsko gospodarstvo?

Varnost skoraj milijarde ljudi v Evropi in Severni Ameriki je vse bolj ogrožena zaradi ruskih poskusov, da bi napadli obsežne, a ranljive podvodne infrastrukture, vetrne elektrarne, cevovode in električne kable, opozarja poveljnik zveze Nato. "Vemo, da so Rusi razvili veliko hibridnega vojskovanja pod morjem, da bi prek kablov in cevovodov ovirali evropsko gospodarstvo," je dodal admiral Didier Maleterre.

Poveljnik zavezniškega pomorskega poveljstva (Marcom), osrednjega poveljstva vseh Natovih pomorskih sil, admiral Didier Maleterre, je nedavno opozoril na možnost hibridne vojne oziroma ruskega hibridnega napada. Omrežje podvodnih kablov in cevi, od katerih so odvisne tako energija kot komunikacije v Evropi, namreč ni zgrajeno tako, da bi lahko vzdržalo hibridno vojno, ki jo vodijo Moskva in drugi nasprotniki Nata, je opozoril. "Jasno nam je, kaj so Rusi razvili na področju jedrskih podmornic. Nismo naivni," je poudaril. Skrb in opozorila prihajajo po dveh incidentih domnevnih sabotaž na plinovodih v Baltskem morju v zadnjih 18 mesecih. Najprej na plinovodih Nord Stream 1 in 2 septembra 2022, oktobra lani pa še na plinovodu Balticconnector, poroča Guardian. In kljub obsežnim preiskavam več držav, obe sabotaži ostajata nerazrešeni, čeprav je Finska decembra dejala, da vse kaže, da je kitajska ladja s svojim sidrom namerno poškodovala Balticconnector.

Okolje se je namreč dramatično spremenilo, je prepričan Maleterre, odkar je večino sedanje infrastrukture razvil zasebni sektor, zaradi česar je ta izjemno ranljiva. "Nismo vedeli, da se bo takšno hibridno vojskovanje razvilo tako hitro. Vse naše povezave med ZDA, Kanado in Evropo se prenašajo pod morjem in to je zelo ranljivo," je dodal. Marcom ima sicer v tem trenutku več kot 100 ladij, jedrskih in konvencionalnih podmornic, ki patruljirajo v vodah na Arktiki, v Črnem morju, Atlantiku, Baltskem in Sredozemskem morju. "To je zelo velika skrb, saj predstavlja varnostno vprašanje za skoraj milijardo civilistov. Naše ključne podmorske infrastrukture morajo biti zaščitene in dobro oskrbovane," je opozoril. Vendar je po njegovih besedah, celo s stalno prisotnostjo, nemogoče, da bi Nato varoval vse dele infrastrukture, saj so za zaščito lastne infrastrukture odgovorne predvsem vsaka država sama. Trenutno je Marcom predvsem pozoren na Ruse, veliko držav, kot so Norveška, Švedska in Danska, pa je že razvilo svoje senzorje, podvodna plovila brez posadke, da bi lahko hitro zaznali kaj sumljivega.

