Z ukradenim gumenjakom skušal priti na zaplenjeno mega jadrnico

V torek zjutraj naj bi 40-letni moški iz veslaškega kluba v Barkovljah ukradel gumenjak in se odpravil proti luksuzni ladji. Krajo čolna so v klubu takoj opazili in obvestili policijo.
Italijanska finančna straža je s patruljnim čolnom gumenjak, s katerim je moški plul do jadrnice, prestregla, 40-letnik pa naj bi se pred policisti najprej zagovarjal, da je tajni agent, nato pa izjavil še, da je plovilo njegovo.
Moškega so prepeljali na policijsko postajo, nato pa so ga predali zdravstvenemu osebju. 40-letnik za podvig sicer ne bo kazensko odgovarjal, saj so se v klubu, kjer je čoln ukradel, odločili, da kazenske ovadbe ne bodo vložili, poroča portal Trieste prima.
Več kot pol milijarde evrov vredna jadrnica je v Tržaškem zalivu že od marca 2022, ko so italijanske oblasti plovilo zaplenile ruskemu milijarderju Andreju Melničenku.
Od takrat je med Italijani vse več nejevolje, saj so visoki stroški vzdrževanja padli na pleča davkoplačevalcev. Samo do marca lani so za vzdrževanje namenili že 27 milijonov evrov. Oblasti sicer zagotavljajo, da bo moral vse stroške tudi za nazaj plačati njen lastnik ali pa bodo zamrznjeno premoženje prodali na dražbi.
Trijamborno, 143 metrov dolgo jadrnico, ki jo poleg vetra poganja hibridni pogonski sistem dizelskih in električnih motorjev, so leta 2015 izdelali v nemškem Nobiskrugu, pluje pa pod bermudsko zastavo.
Novembra 2021 se je jadrnica zadrževala tudi v slovenskem morju.
