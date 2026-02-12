Z ukradenim gumenjakom skušal priti na zaplenjeno mega jadrnico

V torek zjutraj naj bi 40-letni moški iz veslaškega kluba v Barkovljah ukradel gumenjak in se odpravil proti luksuzni ladji. Krajo čolna so v klubu takoj opazili in obvestili policijo.

Italijanska finančna straža je s patruljnim čolnom gumenjak, s katerim je moški plul do jadrnice, prestregla, 40-letnik pa naj bi se pred policisti najprej zagovarjal, da je tajni agent, nato pa izjavil še, da je plovilo njegovo.

Moškega so prepeljali na policijsko postajo, nato pa so ga predali zdravstvenemu osebju. 40-letnik za podvig sicer ne bo kazensko odgovarjal, saj so se v klubu, kjer je čoln ukradel, odločili, da kazenske ovadbe ne bodo vložili, poroča portal Trieste prima.