Skušala rešiti svoja sinova, nato jo je odnesel morski tok

A niso predvidevali, da jim bo močan morski tok uničil načrte. Ta je namreč odnesel sinova, mati pa ju je poskušala rešiti. A med poskusom je odneslo tudi njo, piše BBC.

36-letnica iz kraja Stapleford v grofiji Nottinghamshire je s svojo družino počitnikovala na Bahamih, ko so se odločili potapljati. S sinovoma in možem so si nadeli maske in dihalke ter želeli opazovati čudovit podvodni svet v sinje modrih vodah Bahamov.

Kraljeva policija Bahamov je kasneje sporočila, da so obvestilo o nezavestni ženski na pomolu North Bimini prejeli nekaj po 10. uri. Nemudoma so se odzvali in ob prihodu izvedeli, da so žensko že prepeljali v lokalno kliniko. Tam je zdravnik kljub prizadevanjem, da bi ji rešili življenje, potrdil njeno smrt.

Prve informacije kažejo, da je pokojna z možem in sinovoma plavala z masko in dihalko v bližini južnega rta otoka, ko naj bi močan morski tok odnesel oba otroka. Ko je poskušala rešiti sinova, je morski tok odnesel tudi njo.

Za zdaj ni znakov, da bi šlo za kaznivo dejanje. Za ugotovitev natančnega vzroka smrti bodo opravili obdukcijo, preiskava pa še poteka.