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Skušala rešiti svoja sinova, nato jo je odnesel morski tok

Nassau, 24. 10. 2026 13.31 pred 21 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Snorkljanje

Na otoku Bimini na Bahamih je umrla ženska, ko je poskušala rešiti sinova, ki ju je med potapljanjem odnesel morski tok. Otroka in njuno mati so kasneje sicer potegnili iz vode, a ženski ni bilo več pomoči.

36-letnica iz kraja Stapleford v grofiji Nottinghamshire je s svojo družino počitnikovala na Bahamih, ko so se odločili potapljati. S sinovoma in možem so si nadeli maske in dihalke ter želeli opazovati čudovit podvodni svet v sinje modrih vodah Bahamov.

A niso predvidevali, da jim bo močan morski tok uničil načrte. Ta je namreč odnesel sinova, mati pa ju je poskušala rešiti. A med poskusom je odneslo tudi njo, piše BBC.

Snorkljanje
Snorkljanje
FOTO: Shutterstock

Kraljeva policija Bahamov je kasneje sporočila, da so obvestilo o nezavestni ženski na pomolu North Bimini prejeli nekaj po 10. uri. Nemudoma so se odzvali in ob prihodu izvedeli, da so žensko že prepeljali v lokalno kliniko. Tam je zdravnik kljub prizadevanjem, da bi ji rešili življenje, potrdil njeno smrt.

Prve informacije kažejo, da je pokojna z možem in sinovoma plavala z masko in dihalko v bližini južnega rta otoka, ko naj bi močan morski tok odnesel oba otroka. Ko je poskušala rešiti sinova, je morski tok odnesel tudi njo.

Za zdaj ni znakov, da bi šlo za kaznivo dejanje. Za ugotovitev natančnega vzroka smrti bodo opravili obdukcijo, preiskava pa še poteka.

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bahami potapljanje morski tok

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KOMENTARJI3

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Kimberley Echo
24. 10. 2026 14.02
Najbrž se niso pozanimali za čas plime ali oseke. Med otokoma Severni in Južni Bimini nastajajo izjemno močni tokovi, kar pa verjetno niso vedeli. Domačini na to opozarjajo turiste, a se vseeno tam vsako leto nekaj ljudi utopi.
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0 0
Marinanjo
24. 10. 2026 13.53
ma kaj nas bahami brigajol...Slo tematik ni dost===?
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-1
0 1
Shpinell
24. 10. 2026 14.04
Ne bodi zagrenjen...ka boš poslušo, kk nabijajo o politiki cele dneve? Tj šoltaj SLO3 gor
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0 0
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