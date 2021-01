Skvoterji vdrli na območje ruševin Caral, arheologinji grozijo s smrtjo

Grožnje so začele prihajati po tem, ko so Shadyjeva in njena ekipa vdore prijavili policiji in jo prosili za posredovanje. "Domnevajo, da nihče ne bo ščitil tega prostora naše dediščine. To me zelo skrbi," je za Guardian dejala arheologinja.

Grožnje so nato prihajale prek telefonskih klicev in sporočil več delavcem na arheološkem najdišču, in to v času, ko je bila epidemija koronavirusa v Peruju na vrhuncu. "Poklicali so tudi odvetnika najdišča in mu dejali, da naju bodo, če me bo še naprej ščitil, ubili in pokopali pet metrov pod zemljo," pravi 73-letna Shadyjeva. "Nato so, kot opozorilo, ubili mojo psičko. Zastrupili so jo," dodaja.

Skvoterji so julija uničili tudi del zidu in izruvali del zemlje, s tem pa uničili starodavno keramiko, grobnice in ostanke stavb, preden so jih policija in arheološka ekipa uspeli zaustaviti, še poroča Guardian.