Šla v Opatijo na dopust, se sprla, zdaj pa moškega že osem dni ni na spregled

Le kje neki tiči? Tako se sprašuje Avstrijka, ki išče partnerja. Dopust naj bi pomenil oddih in nekaj skupnih trenutkov, a kot poročajo avstrijski mediji, se je za par iz mesta Steyr končalo nekoliko drugače. Par je bil skupaj na počitnicah na Hrvaškem, dokler se nista sprla in je moški - izginil. To je bilo pred osmimi dnevi in od takrat ga partnerica obupano išče, saj pobegli ni imel ne papirjev, ne denarja, s seboj pa je imel pokvarjen mobilni telefon.