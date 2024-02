Slab spomin in verbalni zdrsi: Biden in Trump prestara za predsednikovanje?

Haleyeva zdrse svojega tekmeca v kampanji vse bolj poudarja. "Ni me le zamenjal, to je ponavljal znova in znova. On ni več to, kar je bil še leta 2016. Mentalno je upadel, to je dejstvo."

Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen, bi lahko rekli, saj je Trump svojo edino preostalo nasprotnico v boju za republikansko nominacijo Nikki Haley zamenjal z nekdanjo prvo damo kongresa Nancy Pelosi , ko je dejal: " Nikki Haley je bila odgovorna za varnost pri napadu na kongres. Ponudili smo ji 10.000 ljudi, vojakov, narodno gardo. Kar koli so želeli, pa je to odklonila."

Odstavitev predsednika praktično ni mogoča

So te napake z imeni in slabim spomnim lahko velik problem za predsednika Bidna tudi v luči prihajajočih volitev v ZDA? Vse bolj kaže da, je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil profesor Bogomil Ferfila, dober poznavalec razmer v ZDA in na tujem. "Približno tri četrtine Američanov se zaveda te pomanjkljivosti Bidna v javnomnenjskih anketah. Med demokratskimi volivci ga ena tretjina ne podpira. Na drugi strani je podobno pri Trumpu, ki ga zavrača približno ena četrtina republikancev," je pojasnil.

Njuna starost bo, kot kaže, še naprej predmet debat. "Zanimivo pa je tudi to, da je Nikki Haley, ki še edina vztraja kot izzivalka Trumpa, rekla, tudi sebi v prid: Naslednji predsednik ZDA bo ženska – ali bom to jaz ali pa Biden, če bo izvoljen, in bo predal položaj svoji namestnici Kamali Harris."

Pa bi ga bilo mogoče – glede na težave, ki jih ima – že prej odstaviti? "Že za časa Trumpovega predsednikovanja je demokratska stranka poskušala Trumpa odstaviti na isti način, češ da se neprimerno vede. 25 amandma ameriške ustave regulira prenos predsedniške funkcije na podpredsednika in določa, da je to skoraj nemogoče. Če se predsednik strinja, da je sposoben, ga pravzaprav ni mogoče odstaviti," pojasnjuje Ferfila. Odstavitev je možna le, če podpredsednik in večina predsednikovega kabineta rečejo, da je nesposoben, vendar morata to potrditi še dve tretjini senata in predsedniškega doma.

Ameriška ustava sicer določa najnižja dovoljeno starost za kandidaturo, to je 35 let, najvišje pa ne. Po oktobrski raziskavi pa 79 odstotkov Američanov podpira uvedbo tudi najvišje dovoljene meje. Tudi Ferfila meni, da bi bilo smiselno za ta "najzahtevnejši menedžerski posel na svetu" postaviti neko zgornjo mejo, tudi v kombinaciji z nekimi zdravstvenimi zahtevami.