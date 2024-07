Slab sprejem za nizozemskega odbojkarja, ki je bil obsojen posilstva mladoletnice

OGLAS

Ko je bil star 19 let, je van del Velde odpotoval v Milton Keynes v Anglijo, da bi se srečal z 12-letnico, ki jo je spoznal prek spleta. In kljub temu, da je vedel, koliko je deklica stara, je z njo spolno občeval, oblasti pa so bile obveščene, ko je naslednje jutro v lekarni kupila jutranjo tabletko. Na sodišču, kjer je van de Velde priznal krivdo, je bilo razkrito še, da je deklica kasneje večkrat poškodovala samo sebe, poroča USA Today. V Angliji je bil van de Velde obsojen na štiri leta zapora, a je zaradi drugačnih zakonov na Nizozemskem odsedel le malce več kot eno leto. "Preden ste prišli v našo državo, ste trenirali kot potencialni olimpijec. Vaši upi, da boste zastopali svojo državo, so zdaj le še razblinjene sanje," mu je takrat dejal sodnik. A očitno niti posilstvo mladoletne deklice ni bilo dovolj, da bi van de Veldeju preprečili nastop na olimpijskih igrah.

Van de Velde po porazu z Italijo ni želel govoriti z novinarji, s čimer je kršil dolgoletno politiko Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Kljub temu, da so njegovi moštveni kolegi novinarjem dejali, da je preprosto preveč utrujen, pa gre najbrž veliko pripisati dejstvu, da bi ga novinarji nedvomno spraševali o njegovem prekršku, poroča AP. Tiskovni predstavnik nizozemske ekipe John van Vliet je dejal, da je odločitev o zaščiti van de Veldeja sprejel nacionalni olimpijski komite in jo sporočil MOK. "Varujemo obsojenega posiljevalca otrok, da bi se čim bolje ukvarjal s svojim športom na turnirju, na katerega se je uvrstil," je poudaril. "Vprašanje spolnih obsodb in kaznivih dejanj, povezanih s spolnostjo, je vsekakor bolj pomembno od športa," je dodal. "V njegovem primeru imamo osebo, ki je bila obsojena, ki je odslužila kazen in ki je po tem storila vse, kar lahko, da bi lahko ponovno tekmovala." In 29-letnik se je močno zmotil, če je mislil, da so gledalci spregledali njegov pretekli prekršek. Ko se je pojavil na predstavitvi ekipe, ga je pozdravila le peščica vzklikov, ko pa je prvič stopil na pesek pred tekmo, pa je bilo vpitje glasnejše. A to ni bilo pozitivno vpitje, kot so ga bili deležni njegovi kolegi. Njegov moštveni kolega je izrazil razočaranje, da je ta tema prevladala nad razpravo o njegovem olimpijskem nastopu.

