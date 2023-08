Kritike o slabi gradnji: razpoke na novem mostu, ki še ni v uporabi

Most Počitelj je visok več kot 100 metrov in dolg skoraj kilometer, z njim pa bodo premostili magistralno cesto, reko Neretvo in železniško progo Sarajevo–Ploče. Lok tega najdaljšega in najkompleksnejšega mosta na avtocestnem Koridorju 5c, ki poteka ob slikovitem bosansko-hercegovskem mestu Počitelj, so povezali pred natanko mesecem dni. Direktor javnega podjetja Autoceste FBiH Denis Lasić je takrat dejal, da je to šele začetek bolj aktivnega in dinamičnega obdobja, ko bodo pospešili gradnjo avtoceste v Hercegovini.

A začetek je vse prej kot vzpodbuden. Le dva tedna po združitvi loka so se na mostu pojavile razpoke, je poročal portal Istraga.ba. Na fotografijah, ki so jih pridobili, je videti, da so na mestu, kjer so se pojavile razpoke, postavili gradbeni oder, ki prikriva razsežnosti škode. Razpoke naj bi se pojavile na spodnji plošči med dvema stebroma, nastale pa naj bi kot posledica napenjanja jeklenic, poroča Istraga.ba.