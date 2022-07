Slaba turistična sezona: 'Budva na vrhuncu sezone izgleda kot spomladi'

Po podatkih Turistične organizacije (TO) Budva od plaže Jaz do Buljarice trenutno počitnikuje 29.707 turistov, kar je za petino manj kot v enakem obdobju lani. V zasebnih namestitvah je nastanjenih 15.750 gostov, kar je 32 odstotkov manj kot sredi julija lani, v hotelih pa je prijavljenih 12.984 turistov, kar je sedem odstotkov manj kot lani. Od skupnega števila gostov jih 3.130 prihaja iz Rusije, 2.275 iz Ukrajine, 4.587 iz Srbije, 1.437 pa iz Bosne in Hercegovine.

Letošnja turistična sezona je razgalila vse težave, s katerimi se Budva sooča že več let – od praktično neobstoječe strategije razvoja turizma, nejasnega koncepta, ali želi biti butična ali množična turistična destinacija, mesto za zabavo ali kraj za oddih, do tega, da jo osredotočanje samo na določene trge drago stane. Vse našteto je privedlo do tega, da Budva na vrhuncu turistične sezone izgleda kot v predsezoni, poroča črnogorski portal Vijesti.

Razlog, da je trenutno zasedena le tretjina zasebnih nastanitev v mestu in da se s polnimi kapacitetami ne morejo pohvaliti niti hotelirji, turistični delavci vidijo v odsotnosti ukrajinskih in ruskih gostov ter turistov iz regije, ki so tradicionalno poskrbeli za dober obisk na vrhuncu poletja. Njihovega pomanjkanja gosti iz drugih držav ne morejo nadomestiti, opozarjajo. Prepričani so, da so rezultati še slabši od uradnih.

Član gostinskega združenja Budva, hotelir Ivan Ivanović, je za Vijesti povedal, da je letošnja sezona pod vsemi pričakovanji. "Razlogov za to je veliko. Mislim, da smo bili preveč optimistični glede na zelo dober obisk v predsezoni. V tistem obdobju smo imeli veliko turistov iz Skandinavije, Nemčije, Francije, Velike Britanije ... Vedeti pa bi morali, da gre za goste, ki sicer radi pridejo v predsezoni in le redko dopustujejo v tem obdobju. Mislim, da je vsaka izjava turističnih delavcev, ministrstva za turizem in Nacionalne turistične organizacije, da bomo v prihodnjem letu ali dveh nadomestili ruski in ukrajinski trg, skrajno neresna. Na splošno je strategija oz. pomanjkanje le-te, in to, da se opiramo samo na te trge, najboljši dokaz, da je to povsem napačno," je poudaril.

Opozoril je, da je tudi število gostov v hotelih precej nižje kot lani. "Da ne omenjam zasebnih nastanitev, ki so jih v tem obdobju napolnili predvsem gosti z vzhoda in regije. Zdaj plačujemo ceno za vse, kar smo naredili v zadnjih letih – pomanjkanje resne strategije, ki bi nadomestila izpad določenega trga. Tukaj mislim na ministrstvo za turizem, NTO, morda tudi pomanjkanje komunikacije med zunanjim ministrstvom in ministrstvom za turizem, ki spremlja geopolitiko in sprejema določene odločitve. Če vemo, da je Črna gora po deležu turizma v BDP prepričljivo na prvem mestu v Evropi, nam to pove, da moramo nekatere odločitve sprejemati veliko pametneje."

Dejstvo je, je še dodal, da so hoteli "prepuščeni samim sebi". "V času nekdanje Jugoslavije smo imeli resne organizatorje potovanj, ki so k nam pripeljali skupine turistov iz Zahodne Evrope. Danes imamo turiste, ki prihajajo z letali enkrat ali dvakrat tedensko in ostanejo manj kot sedem dni, kar je zagotovo velik problem. Če ne bomo naredili resnega preobrata, se bomo težko vrnili v leto 2019," opozarja.