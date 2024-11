Slabe in dobre novice za kraljevo družino ob kraljevem rojstnem dnevu

Naj bo prav poseben rojstni dan za njegovo veličanstvo, kralja, sta Karlu III. ob 76. rojstnem dnevu zaželela princ William in princesa Catherine ob fotografiji kralja s sončnimi očali in venčkom iz cvetlic. Medtem je britanska kraljeva družina znova v soju žarometov. V javnosti se znova pojavlja valižanska princesa, ki je videti dobro in zdravo. Kralj pa ima za seboj naporno, najdaljše potovanje po svetu, med katerim in po katerem je videti poln energije. Kraljica Camilla je prebolela vnetje pljuč. Manj dobre novice za kraljevo družino pa prinaša nenadni pritisk na "izvore" vse večjega bogastva kraljeve družine.