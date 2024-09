Slabe vremenske razmere in napaka posadke? 'Umrlo vseh 22 oseb na krovu'

Helikopter Mi-8T je imel v času nesreče na krovu 19 potnikov in tri člane posadke, poroča CNN . V soboto je izginil blizu vulkana na polotoku Kamčatka, kar je v videoposnetku potrdil tamkajšnji guverner Vladimir Solodov . Rusko ministrstvo za izredne razmere pa je v nedeljo sporočilo, da so po izginotju našli 17 trupel ljudi na krovu.

Ruska tiskovna agencija TASS poroča, da je helikopter med letenjem v slabih razmerah strmoglavil. Na območju Kamčatke so takrat poročali o slabi vidljivost, rošenju in megli. "Po preliminarnih podatkih je vzrok nesreče napaka posadke. Zaradi slabe vidljivosti je helikopter strmoglavil v hrib," je za TASS povedal vir z ministrstva za izredne razmere. Posadka ni poročala o okvarah letala, pa so sporočile operativne službe.

Za iskanje helikopterja so napotili več kot 60 strokovnjakov. Iskali so v času ciklona, delo pa sta tako ekipam oteževala tudi megla in dež.

Preiskovalni oddelek za promet Kamčatke izvaja preiskavo morebitnih kršitev pravil v zvezi z varnostjo v prometu in delovanjem zračnega prometa, je še zapisano v sobotni objavi na Telegramu.