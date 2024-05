Slabi pogoji za delo? V najbolj obiskanih muzejih so se odločili za akcijo

Sveti sedež bi se lahko znašel na sodišču. 49 zaposlenih v Vatikanskih muzejih je namreč sprožilo delovni spor proti upravi muzejev zaradi slabih delovnih pogojev. Zaposleni, ki že vrsto let delajo v muzejih, trdijo, da jih administracija papeža Frančiška obravnava kot blago, poroča Guardian.

V podpisani peticiji so med drugim zapisali, da so njihovi delovni pogoji slabi za dostojanstvo in zdravje. Pritožujejo se zaradi nižje plačanih nadur in nezadostne zaščite zdravja ter varnosti. Poleg tega morajo po besedah odvetnice zaposleni, ki med pandemijo covida-19 niso delali zaradi zaprtja muzejev, vrniti prejeto plačo za to obdobje.

Vatikanski muzeji zaposlujejo več kot 700 ljudi. Znani so po neprecenljivi zbirki umetnin, vključno z znamenito Sikstinsko kapelo Michelangela, in so med najbolj obiskanimi na svetu.