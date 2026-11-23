Letali družbe Condor, na katerih je bilo skupno okoli 620 potnikov, sta v nedeljo prileteli v Frankfurt iz Dominikanske republike.

Več potnikov je o slabem zdravstvenem stanju poročalo že med letom. Po navedbah predstavnikov Condorja je bilo potnikom slabo, nekateri so bruhali.

Zaradi večjega števila obolelih je letalski prevoznik še pred pristankom kontaktiral pristojne na letališču. Letali je na letališki ploščadi pričakalo več reševalnih vozil, v pripravljenosti so bili tudi gasilci.

Ob prihodu so zdravstvene ekipe pregledale prizadete potnike in jim sprva nudile pomoč neposredno na krovu letal. Dve osebi so prepeljali v bolnišnico. Točno število potnikov, ki so zboleli, zaenkrat ni znano; po prvih poročilih naj bi simptome bolezni med letom kazalo približno 40 ljudi.