Letali družbe Condor, na katerih je bilo skupno okoli 620 potnikov, sta v nedeljo prileteli v Frankfurt iz Dominikanske republike.
Več potnikov je o slabem zdravstvenem stanju poročalo že med letom. Po navedbah predstavnikov Condorja je bilo potnikom slabo, nekateri so bruhali.
Zaradi večjega števila obolelih je letalski prevoznik še pred pristankom kontaktiral pristojne na letališču. Letali je na letališki ploščadi pričakalo več reševalnih vozil, v pripravljenosti so bili tudi gasilci.
Ob prihodu so zdravstvene ekipe pregledale prizadete potnike in jim sprva nudile pomoč neposredno na krovu letal. Dve osebi so prepeljali v bolnišnico. Točno število potnikov, ki so zboleli, zaenkrat ni znano; po prvih poročilih naj bi simptome bolezni med letom kazalo približno 40 ljudi.
Okužba z norovirusom?
Kot poročajo nemški mediji, bi bila lahko vzrok za zdravstvene težave potnikov okužba z norovirusom. Norovirusi lahko v kratkem času povzročijo hude prebavne težave, ki vključujejo bruhanje, slabost in drisko.
Uradni rezultati laboratorijskih preiskav sicer še niso znani.
Časopis Bild je poročal, da naj bi bilo več potnikov na križarjenju po Karibih, zato obstaja možnost, da so bili izpostavljeni okužbi med potovanjem na ladji.
Križarka AIDAbella je v soboto prispela v La Romano v Dominikanski republiki, dan kasneje pa so se potniki vkrcali na letali Condorja.
Norovirusi se lahko hitro širijo, zlasti v okoljih, kjer se na majhnem prostoru zadržuje veliko ljudi – na primer v skupnih prostorih ali na ladjah za križarjenje. Nedavno smo že poročali o podobnih izbruhih na križarjenjih. Julija letos je na 20-dnevnem potovanju iz San Francisca do Kanade zbolelo več kot 120 ljudi.
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