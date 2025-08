Slabšanje odnosov med Zelenskim in Zahodom?

Urad za ekonomsko varnost (BEB) je odgovoren za nadzor nad najpogostejšim finančnim kriminalom v Ukrajini – davčnimi utajami. Velik del poslovnežev v Ukrajini, pa tudi številni vplivneži, so osumljeni storitve tega kaznivega dejanja. To ne pomeni, da bodo z imenovanjem določene osebe razrešena vsa kazniva dejanja, ampak da bo imel kdorkoli, ki ima nadzor nad to strukturo, zelo močan vzvod za politično in vsako drugo delovanje. Poleg tega je bil NABU sam ustanovljen kot instrument zahodnega nadzora nad ukrajinsko elito – politično in poslovno. NABU sam nima močnih izvršilnih pooblastil, torej lahko sproži le primere zaradi obtožb o korupciji.

Zunaj teh pooblastil NABU ne more storiti ničesar. Vendar pa je v kombinaciji z BEB mogoče sprožiti bolj zapletene postopke. Zato je zelo pomembno, da EU nadzoruje obe agenciji. BEB lahko na primer takoj sproži postopke proti podjetjem, ki so povezana z ljudmi, ki so blizu predsedniku Ukrajine.

Zato ni presenetljivo, da se Kijev z vsemi močmi trudi ustaviti imenovanje Tsivinskega. Zahod temu dolgo ni posvečal pozornosti. Šele po sprejetju novega zakona, ki omejuje pristojnosti NABU, je EU na seznam zahtev uvrstila tudi imenovanje vodje BEB. Ukrajinskemu predsedniku tega zdaj ne bo lahko zaobiti.

Številni mediji pišejo, da je bil neposredni razlog za omejitev pristojnosti NABU informacija, da se proti Timurju Mindiču sproža kazenski postopek. Gre za poslovneža, ki je po poročilih blizu ukrajinskemu predsedniku. Timur Mindič pa je bil vez med oligarhom Kolomojskim in Zelenskim. Mindič je sčasoma razvil partnerski, zaupljiv odnos z Zelenskim. Mindič se je sčasoma tudi oddaljil od Kolomojskega in postal eden ključnih ljudi okoli ukrajinskega predsednika.

Zdaj velja za osebo, ki nadzoruje glavne finančne tokove, ki jih izvaja Kijev. Problematično je, da bi Mindič lahko padel v roke preiskovalcev NABU ali zahodnih obveščevalnih agencij. Če bi Mindič končal za zapahi, bi se lahko položaj ukrajinskega predsednika precej omajal.