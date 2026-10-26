RTV z opravičilom gledalcem, vdrli v prostore provladnega tabloida

V več mestih po Srbiji, tudi v Beogradu in Novem Sadu, se nadaljuje slavje podpornikov Študentske liste, ki je v nedeljo na parlamentarnih volitvah prepričljivo premagala listo vladne koalicije Združena Srbija, zbrano okoli Srbske napredne stranke (SNS) nekdanjega predsednika države Aleksandra Vučića.
Ob 19. uri se je dogajanje osrednje dogajanje začelo v Beogradu. Na trgu Slavija je postavljen oder, na dogodku pa ne bo govorov, nastopile bodo štiri glasbene skupine in didžeji. Dogajanje naj bi trajalo do polnoči.
Študentje so pozvali državljane tudi na shod na kampusu novosadske univerze. Množica ljudi se je zbrala tudi na enem glavnih trgov v Kraljevu.
Radiotelevizija Vojvodina je predvajala posnetek praznovanja študentske zmage in zborovanja Novosaščanov na Trgu svobode, voditelj Goran Eror pa je sporočil, da so to prizori, ki jih je RTV dolžna pokazati. "Javni servis že leta ni izpolnjeval svoje funkcije. Molčal je, mižal na eno oko, poročal enostransko in nekritično in ni postavljal pravih vprašanj. Za to dolgujemo gledalcem opravičilo," je po poročanju net.hr dejal Eror.
Dodal je, da so se nekateri zaposleni na televiziji vseeno borili za to, da bi novinarji in uredniki delali svobodno in v skladu z etičnimi načeli.
Skupina občanov se je zvečer zbrala tudi pred uredništvom senzacionalističnega medija Informerja, ki je podpiral predsednika Aleksandra Vučića in njegovo stranko.
Nato je nekaj oseb v stavbo vstopilo, na kraj je potem prišla tudi policija. V uredništvu naj bi se novinarji in protestniki besedno sporekli, več računalnikov pa naj bi vrgli na tla. Pred uredništvom zdaj stoji policija.
Del skupine je bila tudi Dijana Hrka, mati ene od 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je pred dvema letoma sprožilo študentske proteste in naposled privedlo do nedeljskega političnega pretresa v Srbiji.
Po vdoru v stavbo so se v televizijskem studiu med oddajanjem v živo sporekli z odgovornim urednikom Draganom Vučićevićem zaradi poročanja Informerja in ga pozivali, naj se opraviči državljanom Srbije. Vučićević se je nato skupaj z več drugimi zaposlenimi umaknil iz studia, skupina pa je zapustila prostore.
Situacijo je pred tem opisal kot krizo s talci. Poklical je policijo, ki se po njegovih besedah najprej ni oglašala.
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