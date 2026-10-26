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RTV z opravičilom gledalcem, vdrli v prostore provladnega tabloida

Beograd, 26. 10. 2026 19.32 pred 9 minutami 2 min branja 35

Avtor:
N.L. STA
Slavje v Beogradu po zmagi Študentske liste na volitvah.

V Srbiji je po nedeljskih volitvah še vedno napeto. Radiotelevizija Vojvodina pa se je gledalcem opravičila, ker so več let poročali enostransko in nekritično, medtem ko je skupina občanov vdrla v uredništvo provladnega tabloida Informer. Študenti so po zmagi vse državljane pozvali na veliko proslavo in slavje na trgu Slavija v Beogradu.

V več mestih po Srbiji, tudi v Beogradu in Novem Sadu, se nadaljuje slavje podpornikov Študentske liste, ki je v nedeljo na parlamentarnih volitvah prepričljivo premagala listo vladne koalicije Združena Srbija, zbrano okoli Srbske napredne stranke (SNS) nekdanjega predsednika države Aleksandra Vučića.

Ob 19. uri se je dogajanje osrednje dogajanje začelo v Beogradu. Na trgu Slavija je postavljen oder, na dogodku pa ne bo govorov, nastopile bodo štiri glasbene skupine in didžeji. Dogajanje naj bi trajalo do polnoči.

Študentje so pozvali državljane tudi na shod na kampusu novosadske univerze. Množica ljudi se je zbrala tudi na enem glavnih trgov v Kraljevu.

Radiotelevizija Vojvodina je predvajala posnetek praznovanja študentske zmage in zborovanja Novosaščanov na Trgu svobode, voditelj Goran Eror pa je sporočil, da so to prizori, ki jih je RTV dolžna pokazati. "Javni servis že leta ni izpolnjeval svoje funkcije. Molčal je, mižal na eno oko, poročal enostransko in nekritično in ni postavljal pravih vprašanj. Za to dolgujemo gledalcem opravičilo," je po poročanju net.hr dejal Eror.

Dodal je, da so se nekateri zaposleni na televiziji vseeno borili za to, da bi novinarji in uredniki delali svobodno in v skladu z etičnimi načeli.

Skupina občanov se je zvečer zbrala tudi pred uredništvom senzacionalističnega medija Informerja, ki je podpiral predsednika Aleksandra Vučića in njegovo stranko.

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Nato je nekaj oseb v stavbo vstopilo, na kraj je potem prišla tudi policija. V uredništvu naj bi se novinarji in protestniki besedno sporekli, več računalnikov pa naj bi vrgli na tla. Pred uredništvom zdaj stoji policija.

Del skupine je bila tudi Dijana Hrka, mati ene od 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je pred dvema letoma sprožilo študentske proteste in naposled privedlo do nedeljskega političnega pretresa v Srbiji.

Po vdoru v stavbo so se v televizijskem studiu med oddajanjem v živo sporekli z odgovornim urednikom Draganom Vučićevićem zaradi poročanja Informerja in ga pozivali, naj se opraviči državljanom Srbije. Vučićević se je nato skupaj z več drugimi zaposlenimi umaknil iz studia, skupina pa je zapustila prostore.

Situacijo je pred tem opisal kot krizo s talci. Poklical je policijo, ki se po njegovih besedah najprej ni oglašala.

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KOMENTARJI35

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
26. 10. 2026 21.04
Kdaj se bo Slo RTV opravičila Slovencem za Levičarsko enolično poračanje
Odgovori
0 0
Porocilo
26. 10. 2026 21.00
To se ne bo dobro koncalo
Odgovori
+1
1 0
chronic
26. 10. 2026 20.58
Zdaj se bo pokazalo kdo je v bistvu diktatorsko in fašistično naravnan. Ni dolgo trajalo, da so začele padati maske. Ljudje, glejte in uživajte. :D
Odgovori
+1
2 1
orthodox rs
26. 10. 2026 20.51
Sem pomislil, da se je RTV opravicil Jansi po naslovu.
Odgovori
+0
1 1
orthodox rs
26. 10. 2026 20.49
kako je folk naiven, 1 700 000 ljudi ni glasovalo za studente in to ljudi, ki so financno mocni in vodijo igro po svoje. Se bo pela JK in se marsi kaj bo jasno sele, ko bo minil cas euforije. Sanje so dovoljene...
Odgovori
+1
1 0
TON 618
26. 10. 2026 20.58
Teh o katerih ti govoriš, je precej manj. Večina teh, ki so glasovali zanj so stari ljudje iz vasi, ki drugega kot propagandne televizije ne gledajo, in pa tisti, ki so bili na tak ali drugačen način prisiljeni v voljenje Vučića.
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-1
0 1
GLUPI DAVKI
26. 10. 2026 20.44
Hitro so pokazali prave obraze
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+2
3 1
Protoc
26. 10. 2026 20.42
Kakor koli, ni vodilnega..ampak narod je pokazal svoje, kar je najbolj pomembno za narod..združili so se..npr. v Sloveniji ko je že prišlo do tega, je ena velika sramota, tukaj gleda vsak svojo rit..drugim ki bi se kaj potrudili pa se jim smejejo..Slovenija tako ne more obstati..se malo pa se bo drzava prodala..pa bo večini vseeno
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+1
2 1
300 let do specialista
26. 10. 2026 20.37
Haha, takšna opravičila morate podati tudi vi, da nacionalke niti ne omenjam...
Odgovori
+2
5 3
Antifriz
26. 10. 2026 20.41
Nacionalke ne gledaš, zato ne moreš sodit 🤣 K tist pacient JJ... ne plačuje prispevka, pa skos objavlja posnetke RTV... 🤣
Odgovori
+0
3 3
dane30
26. 10. 2026 20.36
1.600.000 ljudi je glasovalo za Vucica. Zakaj so se tako odlocili je njihovo osebno mnenje do katerega imajo v demokraticnem sistemu pravico. Upam, da nova oblast prepreci in kaznuje te, ki napadajo drugace mislece. Samo tako bodo pokazali, da so drugacni od Vuciceve vlade. V kolikor tega ne storijo, so isti kot Vucic. Zopet diktatura, mi imamo prav in ce drugace mislis bos maltretiran...
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+3
3 0
tron3
26. 10. 2026 20.36
Vučko pride nazaj, Bruselj bo zahteval od študenterije jasno zaradi takšne ali drugačne podpore, da uvedejo sankcije Rusiji za vstop v EU, ni ga junaka v Srbiji ki bi to storil, ker tisti trenutek odleti, kajti vsi vemo, da se Rusi in Srbi odlično razumejo in sodelujejo!!
Odgovori
+2
4 2
Antifriz
26. 10. 2026 20.41
Ni to Slovenija, ko se Janša vrača...
Odgovori
+0
2 2
TON 618
26. 10. 2026 21.01
Ne bluzi. Vučič je imel osebne razloge, da se je bratil s Putinom. Vsak normalen izobražen Srb ve, da pajdašenje s Putinom neperspektivno...
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
26. 10. 2026 20.34
omega_v6,imaš noro tv,trobilo desne strani,ter nsi,sls...tam so same udarne novice,katere pašejo oblasti,otroških programov,programov z tematiko narave NI,nič samo trobilo ter laži
Odgovori
-2
3 5
biggbrader
26. 10. 2026 20.31
Kdaj bojo našo študenti zbrali pogum ?
Odgovori
+0
3 3
Antifriz
26. 10. 2026 20.36
Mislim, da kmalu... ker Hojs že grozi z vodnim topom. Grožnja rodi nasilje.
Odgovori
-1
2 3
300 let do specialista
26. 10. 2026 20.39
Ko pridejo milijarde od Soroša, bomo naenkrat imeli 350000 "študentov". Interes mora priti, interes...
Odgovori
-1
2 3
fljfo
26. 10. 2026 20.42
Ko bodo imeli dovolj levodesnega enoumja kot v Srbiji...Ampak je očitno do tega še daleč.
Odgovori
+0
1 1
M1111
26. 10. 2026 20.26
Tudi našo RTV bi morali vprašati zakaj ne poročajo o vsem in so nevtralne do politike.
Odgovori
+4
8 4
Antifriz
26. 10. 2026 20.32
Ja, nevtralni so do politike, lepo si povedal 🤣
Odgovori
-1
0 1
Dr. Janez
26. 10. 2026 20.25
Raja neumna omladinska srbska, glasovali ste za program, ki ga ni. Ko se vaš dj zmatra, ko zmanjka rakije in praška boste le še za wc.
Odgovori
+6
8 2
spehinprsut
26. 10. 2026 20.23
Zanimivo, da tako udarne novice ni na rtv portalu. Kdo bi si mislil.
Odgovori
+6
8 2
Antifriz
26. 10. 2026 20.25
Po katerih kriterijih je to udarna novica? Radiotelevizija VOJVODINA??
Odgovori
-6
2 8
spehinprsut
26. 10. 2026 20.46
Mislil sem precej na to, da je nacionalna televizija več let poročala pristransko in premalo kritično do oblasti. Glede na to, da je trenutno veliko dvignjenega prahu glede nacionalnih televizij, svobode poročanja in da je pred kratkim bil referendum o prisilnem plačevanju prispevka, se ti ne zdi čudno, da take novice ni na RTV-ju? Kako to, da v tako kritičnem času, glede javne nacionalne televizije v naši državi te novice ni na RTV-ju? Be real, my brother.
Odgovori
+2
3 1
omega _v6
26. 10. 2026 20.23
Naša RTV se ne zna opravičit edino kaj znajo je kasirat naročnino in razmišljati KAKO bi to naročnino zvišali!! RTV Slovenija je SRAMOTA demokratične države!!
Odgovori
+5
9 4
Obi-van-Kenobi
26. 10. 2026 20.21
A spet nekaj ontuji drzavi ki se nas ne tiče!!!!
Odgovori
+0
2 2
Antifriz
26. 10. 2026 20.26
Če imajo arhive udbe, kot pravi Janša, se nas očitno zelo tiče, sploh njega 🤣
Odgovori
-2
3 5
biggbrader
26. 10. 2026 20.32
Ali ni Marta ženskega spola ?
Odgovori
+2
2 0
proofreader
26. 10. 2026 20.17
Kdaj se nam bo RTVSLO opravičila?
Odgovori
+11
12 1
Antifriz
26. 10. 2026 20.19
Za Možino, Pesek, Pirko... ? Bi bil že čas.
Odgovori
-3
4 7
bohinj je zakon
26. 10. 2026 20.16
Informer je privatna tv. Bili so provladni? In? Ne smejo biti? Zdaj pa nasilje. "Študenti" (kao) kažejo pravi obraz. Nasilje bo. V veselje srbomrzcev. Zgodovinska napaka naroda. Glasovali so za program, ki ga ni bilo.
Odgovori
-3
4 7
Antifriz
26. 10. 2026 20.20
Lol, tako kot Planet 🤣
Odgovori
-4
2 6
Antifriz
26. 10. 2026 20.22
Očitno se bo Vučićeva pipica zaprla in se zdaj opravičujejo, da so bili pristranski... 🤣
Odgovori
-2
2 4
bik123
26. 10. 2026 20.13
kdaj bo nasa rtv to rekla? cakam ta dan
Odgovori
+8
10 2
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