Slavje se je spremenilo v nočno moro: v napadu umrla ženska, več je ranjenih

V sredo popoldne so se ulice v središču Kansas Cityja obarvale v rdeče. Preplavili so jih namreč navijači, ki so slavili zmago svoje ekipe v finalu ameriške nogometne lige NFL Super Bowl. Mestne ulice je tako zavzelo več sto tisoč ljudi, ki med veselim rajanjem niso niti slutili, da se bo zabava kmalu spremenila v pravo nočno moro. Dnevno slavje se je v zgodnjem popoldnevu ravno zaključevalo, ko so nenadoma odjeknili streli. Priče opisujejo, da sprva niso bili prepričani, kaj in od kod prihaja. Zavladal je kaos, zrak so prestregli kriki groze in strahu, množica pa se je v paniki pognala v brezglavi dir.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia



















Začetek kaosa so v objektive ujele tudi številne kamere. "Fantje, nekaj se dogaja," je dejal voditelj televizijske podružnice CBS, ko je v ozadju zaslišal strele. Številni pa so sprva verjeli, da so glasni poki le del ognjemeta. Nekaj športnikov je v tem času še vedno stalo na odru, piše BBC. Množica napadla in obvladala strelca V množičnem streljanju, ki se je zgodilo med praznovanjem, umrla ena ženska, še najmanj 21 drugih pa je ranjenih. Med ranjenimi je tudi osem otrok, poročajo ameriški mediji. A še veliko več je ljudi je bilo poškodovanih tudi v stampedu, ki je sledil po prvih strelih.

Ameriška policija je kasneje potrdila, da so aretirali tri osebe. Po spletu pa so zakrožili tudi posnetki napada udeležencev proslave na strelca. Množica je uspela moškega obvladati, ga podreti na tla in mu vzeti strelno orožje. Zadržali so ga vse do prihoda policistov.

FBI je vzpostavila tudi posebno spletno stran, na kateri prosi za pomembne informacije ali videoposnetke s streljanja na paradi. "FBI in KCPD prosita vse fotografije in videoposnetke streljanja na slavju in strelcev, ki poskušajo pobegniti s prizorišča," je zapisano na spletni strani. Policija je sporočila, da je do streljanja prišlo ob robu glavnega zbirališča navijačev oziroma zahodno od železniške postaje Union, kjer se je zbrala množica ob koncu parade igralcev ekipe Chiefs po ulicah Kansas Cityja. Motiv za napad še ni znan. Dogodek varovalo več kot 800 policistov Župan Quinton Lucas je pohvalil policiste za hitro posredovanje in dejal, da so se pogumno podali proti kraju streljanja. Vodja policije Kansas Cityja Stacey Graves pa je dejala, da je zelo jezna, da se je kaj takšnega sploh lahko zgodilo in to na dogodku, ki ga je varovalo več kot 800 policistov. Zvezna država Missouri ima enega najbolj ohlapnih zakonov glede orožja v ZDA, kjer lahko do njega pride praktično vsak, ki se mu zaželi streljanja.

Množica v rdeče obarvanih navijačev na proslavi FOTO: AP icon-expand

Župan Lucas se je pridružil raznim pobudam za omejitev dostopa do orožja v mestu, vendar pa imajo na državni ravni oblast republikanci, v ozadju pa je vrhovno sodišče ZDA, ki v sedanji sestavi sproti razveljavlja poskuse omejitve pravice do orožja na lokalnih ravneh. V Kansas Cityju s 500.000 prebivalci je bilo lani 182 umorov, večinoma s strelnim orožjem. Pred streli bežal tudi republikanski guverner Na proslavi v Kansas Cityju je bil tudi republikanski guverner Missourija Mike Parson, ki je prav tako pobegnil pred streljanjem in kasneje sporočil, da je nepoškodovan ter to pripisal profesionalizmu varnostnih uradnikov.

Ameriška policija v Kansas Cityju FOTO: AP icon-expand

Z incidentom so seznanili predsednika Joeja Bidna v Washingtonu, ki je obljubil vso potrebno zvezno pomoč. Biden že več let zaman poziva kongres naj sprejme strožjo zakonodajo glede orožja. Dejal je, da bi moralo biti slavje po Super Bowlu vesela priložnost. "Da se je to veselje v Kansas Cityju spremenilo v tragedijo, globoko zareže v ameriško dušo. Današnje dogajanje bi nas moralo ganiti, šokirati, morali bi se ga sramovati in ukrepati. Kaj še čakamo? Kaj vse moramo še videti? Koliko družin je treba še razdreti?" Podobno je k sprejetju "razumne zakonodaje o uporabi in posedovanju orožja" pozvala tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris. "Veliko takšnih tragedij je mogoče preprečiti, člani zakonodajnih teles, vključno s kongresom Združenih držav, morajo le imeti dovolj poguma," je dejala ter dodala, da je z mislimi pri vseh žrtvah in njihovih svojcih. To je sicer zadnji primer strelskega napada na ameriških proslavah športnih dosežkov. Lani je bilo v streljanju v Denverju na proslavi zmage Denver Nuggets v finalu košarkarske lige NBA ranjenih več ljudi, pokalo pa je tudi na paradi v Teksasu, kjer je ekipa Texas Rangers proslavljala zmago v ameriškim ligi baseballa.