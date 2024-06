Slavje srbske vladajoče stranke, a ne v Nišu: 'To je zdaj svobodno mesto'

Srbska vladajoča stranka SNS je v večini občin in mestih, med njimi tudi v Beogradu, Novem Sadu in Nišu, razglasila zmago na nedeljskih volitvah. A kot je sporočila opozicija, bodo v Nišu s tesno večino vseeno lahko prevzeli oblast. Da rezultati v Nišu niso takšni, kot bi si želel, je priznal tudi nekdanji predsednik SNS Aleksandar Vučić. Komu bo torej zdaj uspelo sestaviti oblast v tem tretjem največjem srbskem mestu? SNS želi to vseeno narediti s pomočjo Ruske stranke, a to še ne pomeni, da jim bo uspelo. Lokalne volitve so sicer tudi tokrat zaznamovale številne nepravilnosti.

Vladajoča stranka slavi prepričljivi zmagi v dveh največjih krajih, Beogradu in Novem Sadu, kjer je osvojila večino. Po navedbah premierja in aktualnega predsednika SNS Miloša Vučevića, je strankarska lista slavila na vseh nedeljskih lokalnih volitvah z izjemo štirih krajev na skrajnem severu in jugu, kjer večino volilnega telesa tvorijo pripadniki madžarske oziroma bošnjaške manjšine.

Aleksandar Vučić po zmagi v Beogradu nazdravil FOTO: AP icon-expand

Predsednik Srbije in nekdanji predsednik stranke Aleksandar Vučić je po včerajšnjih lokalnih volitvah, na katerih je prepričljivo zmagala lista SNS, ocenil, da Srbija vstopa v novo obdobje. Ob tem je poudaril, da imajo zdaj jasen in odprt mandat za reforme in spremembe, potrebne za srbsko družbo, poroča Telegraf.rs. "Imate mandat za vse reforme in spremembe, ki ste jih napovedali in so potrebne za našo družbo," je dejal Vučić na sedežu stranke SNS, kjer so proslavili volilne rezultate. Dodal je, da so imeli pred volitvami v Beogradu 54 mandatov, zdaj pa da jih imajo več kot 60 oz. da so osvojili več kot 50 odstotkov glasov. Dodal je, da je tudi zmaga v Novem Sadu neverjetna. "V Novem Sadu je bilo osvojenih skoraj 53 odstotkov glasov, 43 mandatov," je dejal. Je pa ob tem priznal, da rezultati v Nišu niso takšni, kot bi si jih želeli. 'Z mestom ne bo nikoli več upravljala nevidna beograjska roka' V tem tretjem največjem srbskem mestu je namreč SNS dobila okoli 45 odstotkov glasov, z nekaj več kot 24 odstotki pa ji sledi lista prvaka opozicije Dragana Milića, ki računa na oblikovanje večine z ostalimi opozicijskim strankami. Čeprav so delni izidi kazali na izenačeno tekmo, pa je opozicija trdila, da ima po vseh preštetih glasovih mandat več od SNS.

Volitve v Srbiji FOTO: AP icon-expand

Po vseh preštetih glasovih je sicer Vučićeva stranka pridobila 29 mandatov, Milićeva lista 16, sledijo pa ostale stranke. Vendar pa SNS s pridobljenimi glasovi ne bo uspela sestaviti večine. Povezati se je namreč želela z rusko stranko, ki pa je tam dobila le en mandat. Za sestavo večinske koalicije potrebujejo 31 mandatov, ki naj jih po poročanju Nove.rs ne bi imeli. Iz ust opozicijskih voditeljev v Nišu je bilo slišati, da bodo že danes začeli pogovore. Poudarili so, da ne nameravajo sodelovati z SNS. Milić je v zmagovalnem govoru dejal, da je Niš od danes svobodno mesto in da z mestom nikoli več ne bo upravljala nevidna beograjska roka. Več nepravilnosti? Lokalne volitve v Srbiji so potekale v 89 občinah in mestih, na dan glasovanja pa je bilo opaziti številne nepravilnosti in bojkot volivcev, poroča Nova.rs. Zaradi bojkota se je volilna udeležba v vseh večjih mestih in občinah zmanjšala. V Beogradu, kjer je bil bojkot najmočnejši, je bila tako volilna udeležba za 12 odstotkov nižja, kar pa je šlo na roko vladajoči stranki, ki je dosegla bistveno boljši rezultat. Na sejmišču v Novem Sadu naj bi medtem privrženci opozicije skušali vdreti v prostore, kjer je imela vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) klicni center, poročajo srbski mediji. Sprožili naj bi tudi solzivec, medtem pa je več ljudi iz sejmišča odneslo več škatel. Kaj je bilo v njih, ni znano.