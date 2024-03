Slavni influencer tarča vandalov: Mislil sem, da je Hrvaška boljša od tega

Justusu Reidu, priljubljenemu ameriškemu influencerju, ki z jugom potuje po nekdanjih državah Jugoslavije, poleti pa se je ustavil tudi v Sloveniji, so v Zagrebu ukradli beograjske registrske tablice in mu poškodovali vozilo. Razočaran je sporočil storilcu: "Ti nisi domoljub. Naj te bo sram."

OGLAS

Justus Reid je 24-letni Američan, ki je z igranjem slovenskih, hrvaških in srbskih pesmi osvojil na tisoče src povsod po Balkanu. Na TikToku ga trenutno spremlja 650.000 sledilcev, na Instagramu pa ima skoraj 430.000 sledilcev. Že skoraj leto dni je na turneji po državah nekdanje Jugoslavije, v sklopu katere je poleti obiskal tudi Slovenijo. Skoraj vsakodnevno objavlja svoja doživetja na poti po nekdanjih jugoslovanskih državah, tokrat pa je spregovoril o izredno neprijetni izkušnji, ki jo je te dni doživel med obiskom Zagreba.

Kot poroča net.hr, so Reida pred odhodom v Zagreb opozorili, da bo imel težave, ker se tja odpravlja s svojim starim jugom, ki ima beograjske registrske tablice. A jim ni verjel. Kot je dejal v videu, ki ga je objavil na TikToku in Instagram profilu včeraj, so mu neznanci ukradli registrsko tablico in mu poškodovali vozilo.

Razočarani Justus Reid v Zagrebu, za njim pa njegov jugo brez registrskih tablic. FOTO: TikTok icon-expand

"Osebi, ki mi je sinoči ukradla tablico in popraskala avto s ključem ... opozorili so me na takšne ljudi, kot si ti. Rekli so mi, da mi bodo v Zagrebu poškodovali avto z beograjsko registracijo. Da mi ga bodo popraskali, razbili stekla. A jim nisem verjel. Mislil sem, da je Hrvaška boljša od tega," pravi priljubljeni influencer.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke