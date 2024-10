Slavni 'vohunski kit' Hvaldimir verjetno poginil zaradi okužbe

"Poročilo ugotavlja, da je bil verjeten vzrok smrti bakterijska okužba, verjetno kot posledica ran v ustih, ki jih je povzročila zataknjena palica," je povedal predstavnik policije Amund Preede Revheim.

Po njegovih besedah je palica Hvaldimirju bržkone otežila prehranjevanje, s čimer se je verjetnost okužbe povečala. Dodal je še, da med preiskavo niso našli sledi, ki bi namigovale na to, da je kita ubil človek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Truplo slavnega kita je 31. avgusta v zalivu Risavika na jugozahodu Norveške našla nevladna organizacija Marine Mind, ki je leta spremljala njegovo gibanje. Star je bil 14 ali 15 let, kar je razmeroma malo, saj beluge lahko živijo od 40 do 60 let.