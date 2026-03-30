Bivši mož objavljal pornografske globoke ponaredke zvezdnice?

Pred tednom dni je 44-letna nemška zvezdnica Collien Fernandes obtožila svojega bivšega moža Christiana Ulmena, da je na spletu širil njene spolne podobe, ustvarjene s t. i. deepfake (globoki ponaredki) tehnologijo. Ulmen in Fernandesova sta bila leta znana kot slaven par, ki je skupaj dosegel številne televizijske, voditeljske, producentske, scenaristične in igralske uspehe, poroča BBC. Fernandesova trdi, da ji je njen nekdanji mož na božič leta 2024 priznal, da je na spletu širil njene lažne slike s spolno vsebino. "Bilo je, kot da bi prejela novico o smrti," je povedala za Der Spiegel. "Nisem mogla govoriti, nisem mogla jokati," je opisovala šok ob novici.

Protesti v Nemčiji zaradi zakonodaje o globokih ponaredkih Profimedia

Njene trditve so sprožile demonstracije in obljube o zaostritvi zakona na tem področju. A javna obtožba njenega bivšega partnerja je sprožila tudi gnev, usmerjen proti njej. Fernandesova je tisočim protestnikom, zbranim v njenem rodnem Hamburgu, pripovedovala o zlorabah, ki jih je doživela, odkar je spregovorila. "Stojim tukaj z neprebojnim jopičem pod policijsko zaščito ... ker me hočejo ubiti."

Nekdanji mož zanika obtožbe

Njen nekdanji mož Christian Ulmen zanika obtožbe in v primeru ni bil obtožen. Prav tako bo sprožil pravni postopek proti reviji Spiegel, ki je zgodbo objavila, je napovedal.

Njegova ugledna odvetnika, Christian Schertz in Simon Bergmann, sta za BBC povedala, da Ulmen nikoli ni produciral in distribuiral ponarejenih globokih videoposnetkov Fernandesove ali katere koli druge osebe. Vse takšne trditve so lažne, zagotavljata. Ne glede na izid primera je ta razkril jezo zaradi tega, kar protestniki imenujejo očitne vrzeli v kazenskem pravu. Skupina 250 žensk iz politike, gospodarstva in kulture je tako objavila deset zahtev, vključno z jasno kriminalizacijo izdelave in distribucije seksualiziranih globokih ponaredkov. Zvezna ministrica za pravosodje Stefanie Hubig je po protestih napovedala načrte za spremembo zakona, tako da bi ustvarjanje in distribucija pornografskih globokih ponaredkov postala izrecno kaznivo dejanje.