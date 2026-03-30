Bivši mož objavljal pornografske globoke ponaredke zvezdnice?

Berlin , 30. 03. 2026 11.48 pred 23 minutami 2 min branja 0

A.K.
Collien Fernandes na protestu v Hamburgu

Zgodba o globokih ponaredkih s seksualno vsebino je pretresla Nemčijo. V središču afere se je znašel slaven zvezdniški par. Mož naj bi svoji ženi priznal, da je na spletu delil njene lažne posnetke s pornografsko vsebino. Ko je ta spregovorila, je sprožila proteste, usmerjene proti pomanjkljivi kazenski zakonodaji na tem področju. A to je imelo dodatne posledice. Ena najbolj znanih nemških televizijskih zvezd je v solzah na odru v Hamburgu tisočim protestnikom pripovedovala, kako mora zaradi groženj s smrtjo nositi neprebojni jopič.

Pred tednom dni je 44-letna nemška zvezdnica Collien Fernandes obtožila svojega bivšega moža Christiana Ulmena, da je na spletu širil njene spolne podobe, ustvarjene s t. i. deepfake (globoki ponaredki) tehnologijo. Ulmen in Fernandesova sta bila leta znana kot slaven par, ki je skupaj dosegel številne televizijske, voditeljske, producentske, scenaristične in igralske uspehe, poroča BBC. 

Fernandesova trdi, da ji je njen nekdanji mož na božič leta 2024 priznal, da je na spletu širil njene lažne slike s spolno vsebino. "Bilo je, kot da bi prejela novico o smrti," je povedala za Der Spiegel. "Nisem mogla govoriti, nisem mogla jokati," je opisovala šok ob novici. 

Njene trditve so sprožile demonstracije in obljube o zaostritvi zakona na tem področju. A javna obtožba njenega bivšega partnerja je sprožila tudi gnev, usmerjen proti njej. Fernandesova je tisočim protestnikom, zbranim v njenem rodnem Hamburgu, pripovedovala o zlorabah, ki jih je doživela, odkar je spregovorila. "Stojim tukaj z neprebojnim jopičem pod policijsko zaščito ... ker me hočejo ubiti."

Nekdanji mož zanika obtožbe

Njen nekdanji mož Christian Ulmen zanika obtožbe in v primeru ni bil obtožen. Prav tako bo sprožil pravni postopek proti reviji Spiegel, ki je zgodbo objavila, je napovedal.

Njegova ugledna odvetnika, Christian Schertz in Simon Bergmann, sta za BBC povedala, da Ulmen nikoli ni produciral in distribuiral ponarejenih globokih videoposnetkov Fernandesove ali katere koli druge osebe. Vse takšne trditve so lažne, zagotavljata. 

Ne glede na izid primera je ta razkril jezo zaradi tega, kar protestniki imenujejo očitne vrzeli v kazenskem pravu. Skupina 250 žensk iz politike, gospodarstva in kulture je tako objavila deset zahtev, vključno z jasno kriminalizacijo izdelave in distribucije seksualiziranih globokih ponaredkov. Zvezna ministrica za pravosodje Stefanie Hubig je po protestih napovedala načrte za spremembo zakona, tako da bi ustvarjanje in distribucija pornografskih globokih ponaredkov postala izrecno kaznivo dejanje. 

Razlagalnik

Tehnologija 'deepfake' (globoki ponaredek) uporablja umetno inteligenco, predvsem globoko učenje (deep learning), za ustvarjanje ali spreminjanje videoposnetkov ali slik, tako da osebe v njih delujejo ali govorijo stvari, ki jih nikoli niso rekle ali naredile. To se običajno doseže s kopiranjem obraza ene osebe na telo druge osebe ali z manipulacijo obstoječih posnetkov, da ustvarijo nove, prepričljive, a lažne vsebine. Tehnologija je postala dovolj napredna, da je lahko zelo težko ločiti ponaredek od resničnosti.

Collien Fernandes je znana nemška televizijska voditeljica, igralka in model. Postala je znana v zgodnjih 2000., ko je vodila priljubljene glasbene in zabavne oddaje na nemški televiziji. Sodelovala je v številnih televizijskih projektih in postala ena najbolj prepoznavnih medijskih osebnosti v Nemčiji. V zadnjih letih se je bolj posvetila igralski karieri in občasno javno nastopa kot aktivistka za določene družbene teme.

Christian Ulmen je priznan nemški igralec, komik, scenarist in televizijski voditelj. Svojo kariero je začel v komičnih vlogah in hitro postal priljubljen zaradi svojega edinstvenega humorja. Sodeloval je v številnih nemških filmih in televizijskih serijah, pogosto pa je tudi vodil lastne oddaje. Poleg tega je aktiven kot producent in soustanovitelj produkcijske hiše. Bil je poročen s Collien Fernandes, s katero sta skupaj sodelovala pri več medijskih projektih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
M-55S še vedno 'lomasti' v ukrajinskih stepah

Avstralska policija ubila dvojnega morilca in slavnega teoretika zarot?

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
