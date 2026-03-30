Bivši mož objavljal pornografske globoke ponaredke zvezdnice?

Pred tednom dni je 44-letna nemška zvezdnica Collien Fernandes obtožila svojega bivšega moža Christiana Ulmena, da je na spletu širil njene spolne podobe, ustvarjene s t. i. deepfake (globoki ponaredki) tehnologijo. Ulmen in Fernandesova sta bila leta znana kot slaven par, ki je skupaj dosegel številne televizijske, voditeljske, producentske, scenaristične in igralske uspehe, poroča BBC.
Fernandesova trdi, da ji je njen nekdanji mož na božič leta 2024 priznal, da je na spletu širil njene lažne slike s spolno vsebino. "Bilo je, kot da bi prejela novico o smrti," je povedala za Der Spiegel. "Nisem mogla govoriti, nisem mogla jokati," je opisovala šok ob novici.
Njene trditve so sprožile demonstracije in obljube o zaostritvi zakona na tem področju. A javna obtožba njenega bivšega partnerja je sprožila tudi gnev, usmerjen proti njej. Fernandesova je tisočim protestnikom, zbranim v njenem rodnem Hamburgu, pripovedovala o zlorabah, ki jih je doživela, odkar je spregovorila. "Stojim tukaj z neprebojnim jopičem pod policijsko zaščito ... ker me hočejo ubiti."
Nekdanji mož zanika obtožbe
Njen nekdanji mož Christian Ulmen zanika obtožbe in v primeru ni bil obtožen. Prav tako bo sprožil pravni postopek proti reviji Spiegel, ki je zgodbo objavila, je napovedal.
Njegova ugledna odvetnika, Christian Schertz in Simon Bergmann, sta za BBC povedala, da Ulmen nikoli ni produciral in distribuiral ponarejenih globokih videoposnetkov Fernandesove ali katere koli druge osebe. Vse takšne trditve so lažne, zagotavljata.
Ne glede na izid primera je ta razkril jezo zaradi tega, kar protestniki imenujejo očitne vrzeli v kazenskem pravu. Skupina 250 žensk iz politike, gospodarstva in kulture je tako objavila deset zahtev, vključno z jasno kriminalizacijo izdelave in distribucije seksualiziranih globokih ponaredkov. Zvezna ministrica za pravosodje Stefanie Hubig je po protestih napovedala načrte za spremembo zakona, tako da bi ustvarjanje in distribucija pornografskih globokih ponaredkov postala izrecno kaznivo dejanje.
Tehnologija 'deepfake' (globoki ponaredek) uporablja umetno inteligenco, predvsem globoko učenje (deep learning), za ustvarjanje ali spreminjanje videoposnetkov ali slik, tako da osebe v njih delujejo ali govorijo stvari, ki jih nikoli niso rekle ali naredile. To se običajno doseže s kopiranjem obraza ene osebe na telo druge osebe ali z manipulacijo obstoječih posnetkov, da ustvarijo nove, prepričljive, a lažne vsebine. Tehnologija je postala dovolj napredna, da je lahko zelo težko ločiti ponaredek od resničnosti.
Collien Fernandes je znana nemška televizijska voditeljica, igralka in model. Postala je znana v zgodnjih 2000., ko je vodila priljubljene glasbene in zabavne oddaje na nemški televiziji. Sodelovala je v številnih televizijskih projektih in postala ena najbolj prepoznavnih medijskih osebnosti v Nemčiji. V zadnjih letih se je bolj posvetila igralski karieri in občasno javno nastopa kot aktivistka za določene družbene teme.
Christian Ulmen je priznan nemški igralec, komik, scenarist in televizijski voditelj. Svojo kariero je začel v komičnih vlogah in hitro postal priljubljen zaradi svojega edinstvenega humorja. Sodeloval je v številnih nemških filmih in televizijskih serijah, pogosto pa je tudi vodil lastne oddaje. Poleg tega je aktiven kot producent in soustanovitelj produkcijske hiše. Bil je poročen s Collien Fernandes, s katero sta skupaj sodelovala pri več medijskih projektih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.