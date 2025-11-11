Slavnostni prihod Trumpa z nizkim preletom stadiona

Trump si je iz predsedniškega letala Air Force One z zraka ogledal stadion, ki sprejme 67 tisoč obiskovalcev. Ko je nad stadionom zahrumelo, so nekateri od navdušenja vzklikali, drugi zaradi neodobravanja žvižgali.

"Ali je bil to največji prelet doslej? Takega preleta ni izvedel še nihče. Pravijo, da so v kabini Air Force One le najboljši piloti in to sem danes tudi sam videl," je po poročanju medijev dejal Trump. Na profilu Bele hiše na omrežju X pa so ob posnetku preleta zapisali, da je bil to najboljši prelet sezone.