Tujina

Slavnostni prihod Trumpa z nizkim preletom stadiona

Wasginhton, 11. 11. 2025 10.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.L.
Potem ko so zakrožile informacije, da naj bi novi stadion v Washingtonu poimenovali po predsedniku Donaldu Trumpu, je ta na tekmo med Detroit Lionsi in Washington Commandersi priletel z letalom, pred tem pa na izjemno nizki višini preletel stadion Northwest.

Trump si je iz predsedniškega letala Air Force One z zraka ogledal stadion, ki sprejme 67 tisoč obiskovalcev. Ko je nad stadionom zahrumelo, so nekateri od navdušenja vzklikali, drugi zaradi neodobravanja žvižgali. 

"Ali je bil to največji prelet doslej? Takega preleta ni izvedel še nihče. Pravijo, da so v kabini Air Force One le najboljši piloti in to sem danes tudi sam videl," je po poročanju medijev dejal Trump. Na profilu Bele hiše na omrežju X pa so ob posnetku preleta zapisali, da je bil to najboljši prelet sezone. 

Trump je na stadionu nato nagovoril množico in prebral govor pred dnevom vojaških veteranov. 

Bela hiša bi nogometnemu stadionu nadela Trumpovo ime

V ameriški prestolnici Washingtonu se sicer gradi večmilijardni športni stadion. Predsednik Trump naj bi že razmišljal o tem, kako bi lahko areno poimenovali. Bela hiša je navdušena nad idejo, da bi nov športni stadion v Washingtonu poimenovali po Trumpu.

"To bi bilo lepo ime, saj je predsednik Trump omogočil rekonstrukcijo novega stadiona," je za Hill in ESPN povedala tiskovna predstavnica Karoline Leavitt. ESPN je citiral tudi visokega uradnika Bele hiše, ki je dejal: "To si predsednik želi. In verjetno se bo to tudi zgodilo."

Donald Trump Air Force One Washington Commanders
